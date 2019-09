Le deuxième stationnement incitatif du boul. De Montarville parmi les Bons coups municipaux du MAMH

Semaine de la municipalité

À l’occasion de la Semaine de la municipalité, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a lancé la plateforme Bons coups municipaux qui a pour objectif de mettre en valeur des projets ingénieux et créatifs ayant été réalisés par les Villes de la Montérégie. Le MAMH a retenu neuf projets de ce genre dont un est situé à Boucherville. Il s’agit de l’aménagement du deuxième stationnement incitatif écoresponsable de 230 places situé à l’angle du boulevard De Montarville et de la route 132 Est. Inauguré en juin dernier, ce stationnement s’est ajouté à celui existant de 360 places de l’autre côté de l’autoroute.

La réalisation de ce nouvel espace a pour but de faciliter l’accès au transport en commun lorsque les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, prévus au cours des prochaines années, se concrétiseront. Ce stationnement se démarque en raison de nombreuses caractéristiques originales : la mise en place de pavé drainant pour la gestion de l’eau pluviale, l’installation de fosses de biorétention afin de permettre la plantation d’arbres, et de murets en gabion vert, d’une unité de traitement des GES, graisses et huiles à vortex; la plantation d’environ 115 nouveaux arbres à grand déploiement; la présence de bornes de recharge pour voitures électriques et l’ éclairage aux DEL directionnelles, ce qui limite la pollution lumineuse. Le ministère a mis en ligne sur son site Facebook une capsule explicative sur ce stationnement.

« Je suis extrêmement fier qu’autant de projets provenant des municipalités de la région se trouvent dans la vitrine des Bons coups municipaux. Cela démontre bien tout le dynamisme qui habite le milieu municipal montérégien et l’apport inestimable des citoyens qui s’y engagent », a mentionné le ministre responsable de la région de la Montérégie, Christian Dubé.