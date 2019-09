Comment vous préparer pour courir votre premier 5 km?

Vous rêvez de courir le marathon, mais vous n’avez jamais pratiqué la course? Commencez par vous entraîner pour un parcours de 5 km! Voici quelques conseils qui vous permettront de vous préparer adéquatement.

Horaire : assurez-vous de bloquer trois ou quatre cases dans votre horaire hebdomadaire pour pratiquer la course. Pour atteindre votre objectif dans les meilleurs délais, tâchez de ne pas y déroger!

Programme : trouvez-vous un programme d’entraînement qui convient à votre niveau actuel afin de vous faire progresser sans vous surmener. Préférez des intervalles de marche et de course (ou de jogging) en augmentant graduellement le temps de course.

Souliers : pour éviter de développer des ampoules aux pieds et d’autres douleurs, il est primordial que vous possédiez de bons souliers. Visitez des boutiques spécialisées pour trouver la paire parfaite!

Alimentation : manger des aliments nutritifs est essentiel pour optimiser vos performances à la course. Prenez également l’habitude de boire de petites gorgées d’eau à plusieurs reprises pendant vos entraînements. Pour faire de meilleurs choix alimentaires, demandez conseil à un professionnel de la nutrition (ex. : diététiste).

Échauffement : assurez-vous de vous échauffer par la marche ou un jogging léger au moins cinq minutes avant chaque séance et effectuez un retour au calme par la suite en marchant au moins deux minutes.

Motivation : les premières semaines seront les plus difficiles, puisque votre corps devra s’adapter à cette nouvelle demande musculaire. Persévérez et gardez votre motivation, car cela deviendra plus facile très bientôt!