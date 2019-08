Foire commerciale et Rallye des entreprises de Rues principales Contrecoeur: une belle réussite!

Samedi le 10 août dernier a eu lieu la cinquième édition de la Foire commerciale et du Rallye des entreprises de Rues principales Contrecoeur, une activité organisée en partenariat avec Les Diableries. Les citoyens ont du braver la température incertaine mais puisque les commerçants de la foire attendaient les festivaliers avec plusieurs surprises et activités et due à l’excellente prestation du réputé groupe les 3 accords, l’événement a été, cette année encore, un beau succès!

Une centaine de personnes se sont présentées au kiosque de Rues principales Contrecoeur pour obtenir leur sac réutilisable gratuit à l’effigie de la corporation et rempli de promotions et de publicités de commerces locaux. Près d’une cinquantaine d’entre elles ont complété le rallye des entreprises avec succès et ont ainsi pu participer au tirage. Les 4 gagnants ont tous reçu un certificat-cadeau à dépenser dans nos commerces locaux, totalisant une valeur de 125 $.

Les festivaliers ont donc été nombreux à pouvoir rencontrer les onze entreprises participantes de l’événement : Santé vous mieux : magasin de produits naturels, Opto-Réseau Contrecoeur, Brunet, Caisse Desjardins des Patriotes, Cynthia Léveillé (conseillère Marie-Kay), Les Résidences Marquis de Tracy, Jean-François Gagné et associés Avantages sociaux, Pizz Contrecœur, le Yéti Bar laitier, Café Bistrot L’Églantier et les Viandes Leblanc.

Rues principales Contrecoeur tient à remercier les commerces ayant participé à l’événement ainsi que le comité Les Événements Diable Au Cœur d’avoir rendu cette activité possible.

Rues principales Contrecœur est un regroupement de gens d’affaires dont la mission est de Rassembler, Promouvoir et Animer le milieu des affaires de Contrecoeur tout en favorisant les échanges entre les membres afin d’optimiser les occasions d’affaires, en promouvant nos entreprises favorisant ainsi l’achat local et en réalisant des évènements dans le but de faire connaitre les membres auprès de la collectivité.

Rues principales Contrecœur a aussi comme mandat de protéger les intérêts spécifiques de ses membres et du milieu d’affaires établi à Contrecœur, mais également de mettre en valeur ses secteurs commerciaux.

Pour de plus amples informations sur les services de Rues principales Contrecoeur, appelez au 450 587-5588.