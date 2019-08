Tristan Jussaume a remporté le bronze aux Championnats du monde juniors en Allemagne!

Pendant que sa sœur Laurie brillait à ses premiers Jeux panaméricains, Tristan Jussaume a fait de même lors des Championnats du monde juniors de cyclisme sur piste qui se déroulaient à Francfort, en Allemagne, puisque l’athlète de 18 ans a remporté une médaille de bronze lors de l’épreuve de la poursuite individuelle.

Le jeune de Contrecœur a impressionné tout au long de cette compétition car il a établi qu’un record canadien junior en franchissant les 3 000 mètres en 3 minutes 14,555 secondes lors de la ronde des qualifications, fracassant ainsi l’ancienne marque par 4 secondes.

« J’ai vraiment bien fait dans les qualifications et je n’ai pas de mots! J’avais vraiment de bonnes jambes et je me sentais super bien! Tout a marché parfaitement! C’est un exploit pour moi et pour toute mon équipe qui m’a aidé. C’est plus que mission accomplie! », a mentionné avec bonheur le cycliste à l’agence Sportcom.

Grâce à cette performance exceptionnelle, Tristan a pu prendre part à la finale pour le bronze alors qu’il a enregistré un temps de 3 minutes 18,258 secondes pour maintenir une vitesse moyenne de 54,474 km/h contre le Britannique Zach Bridges, qu’il a devancé par 0,269 seconde.

« La deuxième course (NDLR : la finale pour le bronze) a été plus dure pour les jambes et le temps a été moins bon. J’ai ralenti un peu, mais j’ai ensuite réussi à en rajouter une coche à la fin pour gagner. Pendant la poursuite, je ne regarde pas le temps de mon adversaire, mais seulement les indications de mon entraîneur. Si tu regardes les écarts, tu peux commencer à stresser et à faire des erreurs », a déclaré le jeune membre d’une famille de champions.

Ce sont les favoris locaux, les Allemands Tobias Buck-Gramko et Nicolas Heinrich qui ont remporté les honneurs de cette épreuve en grimpant sur la première et la deuxième marche du podium.

Les succès commencent à s’accumuler pour le coureur qui représente le club cycliste Les Dynamiks de Contrecoeur puisqu’aux Championnats canadiens 2019, Tristan a décroché deux médailles d’or, soit une à l’épreuve de Scratch et l’autre lors de la course Madison. Rappelons également qu’en 2018, il avait remporté l’or à l’épreuve de poursuite individuelle.