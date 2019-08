Une vente-débarras des facteurs pour le Club des petits déjeuners

Les facteurs/factrices (urbains et ruraux) de Boucherville organisent une vente-débarras au 131, Jacques-Ménard qui se tiendra les 24 et 25 août prochains. La vente aura lieu même si le mauvais temps est au rendez-vous, puisqu’il y aura une grande partie à l’abri des intempéries.

Les deux initiateurs de ce projet, Réjean Lacroix et François Lorion (deux facteurs urbains) voulaient faire en sorte que le bureau de poste de Boucherville s’implique auprès de la communauté. Ce projet n’aurait pas vu le jour sans le soutien des dirigeants du bureau de Boucherville (Yanick Dion, Carole Dubé et Patrick Laforte).

Tous les profits de la vente-débarras et de la vente de hotdogs, lors de cette fin de semaine, seront remis au Club des petits déjeuners. De plus, tout le matériel non vendu sera donné au Grenier des aubaines, à Boucherville.