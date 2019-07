Le Parc régional des Grèves reçoit une aide financière de 53 000 $ dans le cadre du FARR

Le Parc régional des Grèves est fier d’annoncer qu’il bénéficie d’un soutien de 53 000 $ dans le cadre d’une demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Le FARR est un programme du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation mis à la disposition des régions afin d’investir dans des projets mobilisateurs ayant un rayonnement régional. Ces projets sont choisis et priorisés par un comité régional de sélection en fonction des priorités de développement propres à chaque région.

Cet apport financier signifie pour le Parc régional des Grèves l’aménagement d’un mur d’escalade extérieur. Ce type d’équipement récréatif intergénérationnel permettra de rejoindre un large public pour ce sport actuellement très populaire et profitera sans aucun doute aux nombreux jeunes participants des camps de jour des villes de Contrecoeur et de Sorel-Tracy. Il y aura aussi l’ajout de deux nouvelles stations d’interprétation qui soutiendra nos efforts de sensibilisation face à l’importance de la nature. L’aide financière permettra également d’installer un nouveau mobilier extérieur pour des aires de repos. Un nouvel aménagement du stationnement du pavillon d’accueil du secteur Sorel-Tracy réduira l’îlot de chaleur de cet espace par son verdissement et optimisera le plein potentiel d’accueil de nos visiteurs pour faire face à un achalandage croissant du parc.

Toutes ces améliorations n’auraient pas pu se réaliser sans la participation d’importants partenaires. Nous tenons donc à remercier pour leur confiance et leur soutien, les élus régionaux membres du comité régional de sélection de la Montérégie qui par l’entremise du FARR, feront rayonner les MRC de Marguerite D’Youville et de Pierre-De Saurel ainsi que les villes de Contrecoeur et de Sorel-Tracy par le biais de ce beau projet. Toutes réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe.

« Cette aide financière permet au Parc régional des Grèves situé sur le territoire des villes de Sorel-Tracy et Contrecoeur, de moderniser ses infrastructures et s’inscrit dans la vision de développement des deux régions qui est de miser sur le développement du tourisme. Les améliorations réalisées avec l’aide du FARR permettront d’agrémenter le milieu de vie pour la population locale et attirer une clientèle régionale », a déclaré madame Maud Allaire, présidente du conseil d’administration du Parc régional des Grèves.

Les travaux sont en cours afin que les usagers du Parc régional des Grèves et de la Colonie de Grèves puissent en bénéficier rapidement.