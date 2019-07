Cyclisme : Charles Duquette s’impose au sprint à Bromont

Le cycliste varennois Charles Duquette qui représente le Club cycliste de Boucherville Vélo 2000 a su s’imposer au sprint lors du critérium centre-ville de Bromont qui se tenait le 28 juillet dernier. Il a remporté la médaille d’or.

Le coureur s’était inscrit à la course en tant que surclassé puisqu’il est un coureur de catégorie cadet U17. Il a réussi à franchir le fil d’arrivée avec une bonne dizaine de mètres d’avance, surprenant tous ses poursuivants (des catégories junior et senior 3) pour s’imposer au sprint et remporter la victoire. Il a partagé le podium avec Louis Fournier du Club Élite Vélo 2000/Rhino Rack et Félix Robert des Dynamiks de Contrecoeur et nouvellement champion canadien de critérium.

« L’an dernier, j’ai assisté à cette course comme spectateur, et je voulais y participer cette année » a-t-il confié après la course à Tino Rossi junior, animateur des Mardis Lachine. Probablement que le peloton ne s’est pas méfié du jeune athlète de Varennes qui a initié le sprint au dernier tour voyant que celui-ci tardait à démarrer. Et c’est de façon convaincante qu’il a franchi le fil d’arrivée.

À noter que deux équipes de quatre coureurs cadet du Club cycliste de Boucherville, dont fera partie Charles Duquette, participera au début du mois d’août au Tour de l’Avenir à Québec (Feu le Tour de la relève de Rimouski). Il s’agit d’une course de niveau national de cinq étapes en quatre jours qui s’adresse aux coureurs cadets et juniors hommes et femmes âgés de 15 à 18 ans de partout en Amérique du Nord.