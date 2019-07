L’été à l’Électrium : une programmation rafraîchissante à découvrir en famille !

L’Électrium a une belle programmation estivale ! Le centre d’interprétation propose des ateliers stimulants à saveur scientifique pour les jeunes de six ans et plus, ainsi qu’une fascinante visite guidée pour démystifier l’électricité en famille – le tout, gratuitement.

Au programme :

• Lundis scientifiques animés par Profaqua, experts en vulgarisation scientifique

o Les jeunes de six ans et plus sont invités à participer à des ateliers agrémentés d’explications drôles et savantes, d’expériences captivantes et de jeux éducatifs amusants. Chaque lundi, un nouveau thème est proposé : les cinq sens et la mer, la construction de robots, les réactions chimiques, les enquêtes policières, et plus encore. C’est un rendez-vous !

• Visite guidée du centre d’interprétation

Apprenez-en plus sur le monde de l’électricité en compagnie de guides dynamiques. Au cours de la visite, vous aurez notamment la chance d’observer une anguille électrique en pleine action, de manipuler des électro-aimants et de faire dresser vos cheveux dans les airs grâce au générateur de Van der Graaff. Plaisir garanti !

Horaire estival

L’Électrium est ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h 00.

Planifiez votre visite

Les ateliers d’initiation aux sciences Profaqua, d’une durée de 60 minutes, sont offerts uniquement les lundis, du 1er juillet au 19 août inclusivement, à 9 h 30, 11 h, 13 h et 14 h 30. Places limitées. Réservez dès maintenant en communiquant avec l’équipe de l’Électrium au 1 800 267-4558.

Pour connaître la programmation détaillée des ateliers, consultez le www.hydroquebec.com/visitez.

L’Électrium est situé à Sainte-Julie, en Montérégie, à la sortie 87 de l’autoroute 30.