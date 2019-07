La Ville de Sainte-Julie devient ambassadrice du Circuit Zéro Déchet

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle est maintenant ambassadrice du Circuit Zéro Déchet. Cette plate-forme en ligne permet notamment de rassembler tous les commerces qui désirent accompagner les citoyens dans leur démarche écoresponsable.

En plus de financer l’adhésion des marchands sur son territoire au circuit, la Ville les accompagnera dans leur démarche. De plus, le Circuit Zéro Déchet offre aux commerçants de multiples outils pour les aider à réduire leurs déchets à la source, de nombreuses informations liées au développement durable et à la réduction des déchets et offre également des astuces pour mieux comprendre le phénomène.

« Avec la sortie de son Plan vert il y a plus de 10 ans et sa plus récente version révisée en 2017, la Ville de Sainte-Julie s’est engagée à réduire l’empreinte écologique de la Ville et celle de ses citoyens par de meilleures pratiques environnementales. Au fil des ans, de nombreuses actions ont été réalisées et l’adhésion au Circuit Zéro Déchet est un autre exemple concret de notre volonté à offrir un environnement de qualité à nos citoyens actuels et futurs, mais aussi à lutter contre les changements climatiques », a soutenu la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Les commerçants qui souhaitent profiter de ce programme peuvent contacter la Ville au 450 922-7111 ou à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. De plus, prochainement, la Ville de Sainte-Julie ira encore plus loin et lancera un nouveau programme d’accompagnement Zéro Déchet auprès des familles. Tous les détails seront annoncés à la fin août.