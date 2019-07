Jérémy Briand sacré champion canadien en triathlon

Jérémy Briand a décroché la médaille d’or aux Championnats canadiens élites de triathlon qui se tenaient à Kelowna, dans la vallée de l’Okanagan, le 7 juillet dernier.

Le triathlète de Sainte-Julie a franchi le fil d’arrivée en 52:11.0 après 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Il a exécuté sa tactique de course à la perfection contre un groupe international de 30 athlètes qui s’étaient qualifiés pour une place dans la finale de la course de sprint de dimanche, après une demi-finale de super sprint, la veille.

« Ça semble irréel. Je m’étais fixé cet objectif en début de saison, mais de l’atteindre, c’est vraiment satisfaisant. Je suis aux anges », a déclaré Jérémy qui a eu plusieurs blessures ces dernières saisons.

Jérémy avait repris confiance après une grosse journée samedi où il a réalisé le meilleur temps des trois qualifications du super sprint, lui donnant la première place sur la ligne de départ dans la finale.

« J’étais persuadé que la natation serait décisive pour moi parce que le peloton savait que j’étais un bon coureur », ajoute-t-il. « J’ai bien joué mes cartes et j’ai pu avoir la voie libre pendant toute la nage. »

Le triathlète faisait partie d’un grand groupe qui s’est élancé sur les rives du lac Okanagan après la nage de 750 mètres et dans le centre-ville de Kelowna pour un parcours de 20 kilomètres à vélo. Le grand peloton est resté ensemble pendant les deux tours sur le vélo, laissant la course à pied décider des médailles.

Coupes du monde

Après cet excellent résultat, l’objectif à court terme du triathlète est de performer l’automne prochain aux Coupes du monde et d’obtenir les meilleurs résultats possible. À long terme, il rêve d’aller aux Jeux olympiques. « Je vais y aller une étape à la fois », précise-t-il.

Jérémy s’entraîne entre 20 et 30 heures par semaine, en natation avec le Club Mustang de Boucherville, à vélo avec l’équipe Vélo 2000, et en course à pied avec l’Université Mc Gill. Il a commencé la compétition en 2007 aux Jeux du Québec. En 2014, dans la catégorie junior, il a remporté des médailles d’argent aux Championnats canadiens et aux Jeux panaméricains. C’est la première fois qu’il remporte un titre important au niveau sénior.

Jérémy est bachelier en physique. Il travaille à l’Institut national du sport en intelligence.