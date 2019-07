Semaine nationale de prévention de la noyade du 21 au 27 juillet

En date du 8 juillet, 29 personnes se sont noyées au Québec depuis le début de l’année, soit sept de plus qu’à la même période l’an dernier. La Société de sauvetage rappelle l’importance de redoubler de prudence non seulement aux abords des piscines mais aussi sur les plans d’eau naturel, lacs et rivières. Participant à la Semaine nationale de prévention de la noyade, la Ville de Boucherville a élaboré une série d’activités qui se tiendront du 21 au 27 juillet. Ces activités visent à promouvoir l’adoption de comportements sécuritaires en milieu aquatique pour éviter tout risque d’accident.

Programmation

Dimanche 21 juillet – La problématique de la noyade

Kiosque de sensibilisation sur les noyades au Québec Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, de 11 h à 17 h

Lundi 22 juillet – Regarde-moi, pas ton téléphone!

Kiosque d’information sur la sécurité des piscines résidentielles et sur le rôle et la responsabilité des parents dans la supervision des enfants à la piscine Paul-VI et à la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, de 10 h 30 à 17 h

Mardi 23 juillet – Prudence à bord – mon gilet de sauvetage, je le porte!

Kiosque d’information sur la prudence à bord d’une embarcation de plaisance au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, de 11 h 30 à 17 h

Mercredi 24 juillet – Apprendre à Nager pour survivre MD

Cours Nager pour survivre MD à la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, à 13 h et 15 h 30 | 5 ans et +

Jeudi 25 juillet – Soyez Aqua BonMD : nagez toujours avec un ami

Démonstration de la procédure en cas de blessure à la colonne vertébrale à la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, à 13 h 30

Cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) à la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, à 15 h 30

Vendredi 26 juillet – Respecter ses limites

Kiosque d’information sur le port du gilet de sauvetage près d’un plan d’eau au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, de 10 h 30 à 16 h

Kiosque sur les dangers associés à l’alcool sur une embarcation au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, de 10 h 30 à 16 h

Samedi 27 juillet – Soyez Aqua BonMD à longueur d’année

Démonstration de sauvetage sportif à la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, à 13 h 30

Kiosque d’information sur les cours de natation ou de sauvetage offerts durant la saison au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, de 9 h à 16 h