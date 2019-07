8 M$ en Montérégie pour identifier le plus tôt possible les difficultés chez l’enfant

La tournée Agir tôt a effectué un arrêt en Montérégie il y a quelques jours et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé à cette occasion l’octroi de 7 996 700 $ afin de développer des ressources en dépistage et de rehausser principalement les équipes d’intervention auprès des jeunes enfants présentant un retard de développement, une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme dans la région.

Le ministre a rappelé que des investissements de 48 M$ ont été annoncés dès 2019-2020 pour le déploiement du programme Agir tôt, et ceux-ci atteindront progressivement 88 M$ annuellement d’ici 2023-2024. Il a ajouté que ce programme vise à identifier le plus tôt possible les difficultés chez l’enfant, à évaluer son profil de développement, à l’orienter vers le bon service et à lui offrir le soutien dont lui et sa famille ont besoin.

Les trois Centres intégrés de santé et de services sociaux de la région se partageront ainsi l’enveloppe de 8 M$ de la façon suivante, soit 2 027 000 $ pour l’établissement de la Montérégie-Centre, 3 744 600 $ pour celui de la Montérégie-Ouest et 2 225 100 $ pour la Montérégie-Est, qui comprend notamment les hôpitaux Pierre-Boucher, Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy et Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.

Plusieurs avantages

Dans le cadre de sa tournée, Lionel Carmant a expliqué que le programme repose sur le déploiement à l’échelle de la province d’une plateforme informatique à laquelle la population aura accès graduellement au cours des prochains mois. Celle-ci regroupe des questionnaires de dépistage sur le développement de l’enfant 0-5 ans. À partir des réponses, l’enfant pourra être orienté plus rapidement vers les services appropriés et être rencontré par une équipe multidisciplinaire le plus tôt possible.

Il a souligné à cette occasion les nombreux avantages du programme Agir tôt, dont notamment une meilleure orientation de l’enfant vers les services requis, grâce à un portrait plus précis de son développement; de plus courts délais d’orientation; la participation de la famille dès le début du processus; la possibilité d’offrir à l’enfant les services de stimulation précoce dont il a besoin avant même la confirmation d’un éventuel diagnostic; la possibilité d’élaborer un plan d’intervention précoce et plus précis.

Le ministre a ajouté que différentes stratégies pour améliorer le dépistage précoce sont également prévues et mettront à contribution les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que ceux du réseau des services de garde et de l’éducation.

« Les sommes importantes qui sont octroyées permettront de réaliser un meilleur dépistage chez les enfants et d’offrir des services qui répondent aux réalités propres des familles. J’en suis très fier! Agir tôt est un engagement phare de notre gouvernement qui place le développement du potentiel de chacun au cœur de ses priorités », a conclu le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.