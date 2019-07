Championnats canadiens sur route: Raphaël Parisella : le cycliste le plus rapide de sa catégorie

Le cycliste Bouchervillois Raphaël Parisella a dominé dans sa catégorie lors des Championnats canadiens sur route qui se déroulaient du 28 juin au 1er juillet à Saint-Georges, en Beauce.

Chez les juniors hommes, les spectateurs ont assisté à un triplé québécois à l’issue de la course de 108,5 kilomètres. Membre de la délégation québécoise, Raphaël Parisella représente également le Club cycliste de Boucherville Vélo 2000/Rhino Rack. L’athlète a été le plus rapide, devançant au sprint ses compagnons d’échappée au terme des 108,5 kilomètres et près de trois heures de course. Deux autres cyclistes québécois ont complété le premier podium entièrement québécois de ces Championnats, soit Matisse Julien, du club Espoirs Élite Primeau Vélo, de Laval, et Lukas Carreau, du CCB Boucherville Vélo 2000/Rhino Rack qui ont récolté l’argent et le bronze.

Le scénario de course était idéal, selon l’entraîneur de l’équipe du Québec, Pascal Choquette. « Le Québec était très bien représenté au sein de l’échappée avec plusieurs coureurs, ce qui nous a donné l’avantage. Raphaël a bien géré sa course du début jusqu’à la fin. Il a parfaitement géré ses efforts et porté l’attaque décisive avec moins d’un kilomètre à faire pour l’emporter », a-t-il précisé à l’agence Sportcom. Raphaël Parisella, âgé de 16 ans, en est à sa troisième année de compétition, et il accumule les victoires.