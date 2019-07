Piknic Électronic épaule Contrecoeur pour le reboisement

Le samedi 15 juin dernier, en compagnie d’une dizaine de

bénévoles de la Maison des Jeunes et de l’organisme Demain à coeur, de la mairesse de Contrecoeur, de

membres du personnel de la Ville et de quelques citoyens, Arbre-Évolution Coop a pu planter 619 arbres

sur 3 parcelles distinctes du territoire de la Ville au nom de Piknic Électronik.

Des arbres pour compenser le carbone

Pour Piknic Électronik, qui en est à son 3e projet de reboisement avec Arbre-Évolution Coopérative de

Solidarité, l’objectif est de compenser l’empreinte carbone des déplacements des artistes qui

remplissent la vaste programmation de l’événement. « Nous sommes conscients de notre empreinte

écologique, car nos artistes proviennent beaucoup de l’international. Chaque année, nous procédons à

un calcul précis et allouons les fonds pour planter le bon nombre d’arbres, et ce, pour Igloofest

également », explique Nicolas Cournoyer, cofondateur de l’organisation événementielle basée à

Montréal. Au total, ce sont 130 tonnes de Co2 atmosphérique qui seront séquestrées par la plantation

à Contrecoeur.

Contrecoeur et Arbre-Évolution, une association grandissante

Arbre-Évolution a mis au point le Programme de Reboisement Social™ il y a 5 ans, un modèle maintenant

validé par la Coop Carbone et parrainé par FSC Canada. Cette année, la coopérative originaire du Basdu-

Fleuve a pu faire mettre à profit ce programme pour la Ville de Contrecoeur. Également, depuis près

de deux ans, la Ville travaille en étroite relation avec Arbre-Évolution pour la mise en valeur de

différentes zones de conservation, dont le parc Barbe-Denys-de-la-Trinité, qui offre maintenait un accès

nature revampé à l’ensemble des citoyens de Contrecoeur. « Nous apprécions l’approche d’ArbreÉvolution

et souhaitons que notre collaboration continue de générer de belles retombées » explique

Mme Maud Allaire, mairesse de la Ville. Contrecoeur avait également mandaté Arbre-Évolution en 2017

pour une intervention sylvicole près de la rue Joseph-Lamoureux ainsi que pour animer l’activité de

distribution d’arbres du 350e anniversaire en 2018. « C’est un privilège d’oeuvrer avec des gens qui font

le maximum pour maintenir un environnement sain et naturel dans un contexte d’urbanisation »,

affirme Simon Côté, coordonnateur de la coopérative environnementale.

Une plantation participative

L’activité de reboisement social du 15 juin dernier a mobilisé près d’une quarantaine de personnes de

tous âges. « Pour nous, la participation citoyenne et la conscientisation de la population face aux

changements climatiques, c’est la clé », ajoute M. Côté. « Nous tenons à remercier chaleureusement

tous les bénévoles qui contribuent à rendre notre milieu de vie toujours plus riche! » conclut Mme Allaire.