Appel de candidatures: aide disponible pour faciliter le recrutement au sein des entreprises à la recherche de main-d’œuvre

La MRC de Marguerite-D’Youville, en partenariat avec Emploi Québec et Desjardins, annonce un appel de candidatures pour la première cohorte du programme de formation/coaching « Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre et des compétences ».

Huit entreprises auront l’opportunité de s’inscrire à ce programme qui a pour objectif de maximiser la rétention de leurs employés, d’augmenter leur attractivité auprès des candidats potentiels et d’améliorer leur productivité. Une experte en ressources humaines du Cégep de Sorel-Tracy accompagne les entreprises tout au long du programme.

Aperçu de la formation :

• Réalisation du portrait des pratiques en gestion des ressources humaines de votre entreprise;

• Analyse de la gestion prévisionnelle de vos besoins en main-d’œuvre;

• Développement d’un plan d’action pour faciliter votre recrutement. *Des actions concrètes et personnalisées seront développées et arrimées avec les activités promotionnelles en main-d’œuvre que la MRC de Marguerite-D’Youville réalisera;

• Formation multi-entreprises;

• 25 h de coaching personnalisé;

• 20 h de formation en groupe;

• Coût de 1 000 $ plus taxes par entreprise (cette formation d’une valeur de 4 125 $ prend en considération que l’entreprise participante est éligible au financement d’Emploi Québec et d’une bourse Desjardins).

Afin d’être éligible au programme, votre entreprise doit :

• Avoir un minimum de 5 postes à combler d’ici les 6 prochains mois;

• Avoir présentement plus de 5 employés au sein de l’entreprise;

• Compléter le formulaire en ligne suivant : https://margueritedyouville.ca/formulaire-emploi/;

• Informer la MRC de Marguerite-D’Youville de son intérêt à participer à cette formation via le courriel : dev.econo@margueritedyouville.ca.

Vous avez jusqu’au 12 juillet 2019 pour soumettre votre candidature.

À propos de la MRC Marguerite-D’Youville

Le projet en main-d’œuvre permet aux entreprises de la MRC de Marguerite-D’Youville d’obtenir de l’accompagnement, de la formation et de l’aide au niveau du recrutement de main-d’œuvre. La réalisation de ce projet sur trois ans est possible grâce à la participation financière de la MRC de Marguerite-D’Youville, d’Emploi Québec et de la Caisse Desjardins des Patriotes via le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins. Pour plus d’informations sur le projet main-d’œuvre, veuillez consulter le www.margueritedyouville.ca/emploi/.