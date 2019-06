Vive l’été : l’autobus est gratuit pour les enfants à bord du RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) souhaite faire partie des sorties estivales des citoyens de l’agglomération de Longueuil et offre donc la gratuité aux enfants de 11 ans et moins lors de la période estivale, soit du 24 juin au 30 août inclusivement, ainsi que les fins de semaine et les jours fériés durant toute l’année.

« Déjà au cœur de la communauté avec des services de navettes vers les grands événements culturels de l’agglomération ainsi que vers des sites récréotouristiques d’importance, nous souhaitons permettre à plus de familles de découvrir les beautés de notre territoire grâce à notre service abordable et sécuritaire », a déclaré Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Rappel des périodes de gratuité:

 Été : en tout temps du 24 juin au 30 août inclusivement;

 Reste de l’année : les fins de semaine, du vendredi 18 h au dimanche jusqu’à la fin du service, et les jours fériés toute la journée.

Rappelons que la gratuité s’applique pour un maximum de 5 enfants de 6 à 11 ans par adulte. Le RTL offre également la gratuité en tout temps aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Cette offre est possible grâce à collaboration de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).