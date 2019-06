Daniel De Angelis récompensé pour avoir contribué de façon exceptionnelle au développement du judo au Canada

Pour ses exploits, le judoka Daniel De Angelis a récemment été honoré, deux fois plutôt qu’une. Lors du Gala d’excellence de Judo Québec, il a été intronisé au temple de la renommée du judo québécois à titre de pionnier-bâtisseur. Judo Canada, pour sa part, lui a décerné le Prix de la contribution exceptionnelle au judo canadien.

« Je suis fier. C’est un honneur que d’être reconnu par ses pairs pour tout le travail accompli au développement et au rayonnement du judo. Quand tu commences le judo, tu ne penses pas que peut-être un jour tu feras une différence qui sera soulignée. Je suis le deuxième membre du Club de judo Boucherville, après mon professeur Marcel Bourelly, à avoir été intronisé au temple de la renommée du judo québécois. »

Impliqué dans le judo depuis plusieurs décennies, M. De Angelis a grandement contribué au succès de la Fédération du judo du Québec. Résident de Varennes, et entraineur au Club de judo de Boucherville ainsi qu’au niveau provincial, il a occupé la présidence de Judo Québec durant 16 ans, soit de 1992 à 2000. Il a également été responsable de la vérification de l’équipement lors du tournoi de sélection olympique Masters à Guadalajara, en 2016. Il a représenté Judo Canada au Championnat panaméricain de La Havane, en 2016, et depuis 2014, au Championnat canadien élite 8. Directeur pour la formation et la sélection des juges aux Championnats du monde de Kata de Gzira, il est aussi membre de la commission d’éducation et de coaching de la Fédération internationale de judo. M. De Angelis a de plus réalisé des missions à Paris, aux Bahamas et en Côte d’Ivoire à titre de délégué sportif pour la délégation internationale.

Ceinture noire, 6e dan, et récipiendaire de plusieurs médailles, Daniel De Agelis a été nommé, en février dernier, directeur de la commission de Kata de la Fédération internationale de judo. Il a pour mandat de finaliser l’organisation des Championnats du monde de Chungju en Corée du Sud, en plus de veiller au développement des katas à travers le monde.