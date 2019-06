Inauguration à Varennes du premier PumpTrack de nouvelle génération unique au Québec!

On dit souvent que ça bouge beaucoup à Varennes parce que le Novoparc connaît un essor économique sans précédent, mais cette fois c’est au parc de la Commune qu’il y avait énormément d’action puisque des jeunes ont essayé le tout nouveau circuit pour sports à roues unique au Québec et accessible à tous, le PumpTrack.

La toute récente « Ville du bonheur » a donc inauguré en bordure du fleuve une nouvelle infrastructure de loisirs qui fera naître encore plus de sourires dans la municipalité! Cette installation en parcours fermé offre une succession de bosses et de virages relevés pour vélos, trottinettes, planches à roulettes, patins à roues alignées et elle est aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, a expliqué que le concept de ce circuit repose sur le fait que le cycliste n’a pas besoin de pédaler pour s’y déplacer puisque les reliefs du terrain, l’action de ses bras et de ses jambes ainsi que les déplacements de son centre de gravité entraîne le mouvement du vélo sans avoir à pédaler.

Il a ajouté que ce nouveau parcours constitue la première piste PumpTrack de nouvelle génération à être installée au Québec, en précisant que ce genre de circuit est très populaire en Europe, et plus de 40 pays à travers le monde en ont fait l’installation.

Pour tous les niveaux

Fait à noter, l’uniformité du circuit permet d’envisager la possibilité d’offrir un espace pour la pratique de ce sport au niveau professionnel, c’est-à-dire d’organiser un volet compétitif pour toutes les pistes Pumptrack Parkitect à travers le Québec et même à l’international. Le maire a souligné que le record du monde pour ce parcours est de sept secondes!

Cette activité gratuite convient aux petits et grands de tous les niveaux. À preuve, la mascotte Bourrasque a essayé le PumpTrack en trottinette, mais il a dû se rendre à l’évidence : ses chaussures sont trop larges! Par contre, à moins que vous ayez vous aussi des « raquettes » à la place des pieds, comme notre ami à la peluche bleue, ce circuit est pour vous.

Avant de rouler lui aussi sur le parcours, Martin Damphousse a fait valoir qu’il permet notamment aux plus jeunes de développer leurs réflexes et d’acquérir de bonnes habitudes de conduite dans un cadre sécuritaire afin qu’ils puissent être plus sûrs d’eux une fois sur une piste cyclable ou dans la rue.

Il a rappelé que les utilisateurs roulent tous dans le même sens, alors les risques d’accident sont minimes, tandis que sa structure moderne et son revêtement antidérapant sont conçus pour résister aux rigueurs du climat québécois. Le maire a enfilé son casque obligatoire avant d’inviter les utilisateurs à respecter les règles pour assurer la sécurité des petits et grands qui l’utilisent. Et d’avoir du plaisir!

Au sujet de Parkitect

Les circuits PumpTrack du fabricant Parkitect, sont nés de la passion d’un jeune Canadien de Vancouver, Erik Burgon, pour tous les sports de roues, plus particulièrement pour le BMX. Avec plus de quinze ans d’expérience dans l’aménagement d’infrastructures pour vélo à travers le monde, ce professionnel de « Freeride », qui a participé à plusieurs compétitions internationales et à des tournages de films, a démarré l’entreprise en 2002. Maintenant établie en Suisse, l’entreprise a installé près de 400 circuits PumpTrack dans plus de 40 pays et a récolté plusieurs prix à l’international dont les prestigieux ISPO Gold Award et Eurobike Gold Award. Pour en savoir davantage sur l’entreprise, visitez le http://www.parkitect.ch ou consultez leur page Facebook https://www.facebook.com/parkitect.ag/