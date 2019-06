Colllecte de sang des pompiers de Contrecoeur le 15 juillet prochain

Héma-Québec rappelle que la réserve collective de sang appartient à tous et qu’en période estivale, les besoins en sang ne prennent pas de vacances. Chaque jour, l’organisation doit prélever au moins 1 000 dons de sang pour maintenir la réserve à un niveau optimal.

Afin de répondre à ce besoin constant, les pompiers de Contrecoeur vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le lundi 15 juillet entre 13 h et 20 h. Elle aura lieu dans la salle Ispat du Centre multifonctionnel situé au 475, rue Chabot à Contrecoeur. Les membres de l’équipe d’Héma-Québec et les bénévoles espèrent y accueillir 100 donneurs.

Rappelons que toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. Peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies. On peut faire un don de sang total tous les 56 jours, soit six fois par année.

Qui peut donner?

Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire un don de sang. Par contre, il est conseillé aux donneurs ayant voyagé de vérifier si leur destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres virus similaires. Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 343-7264 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca dans la section SANG > DONNEURS > Puis-je donner?

À propos d’Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité.

Héma-Québec, c’est plus de 1 300 employés, près de 225 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques d’origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.