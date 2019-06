Une subvention de 5,28 M$ au Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada de Sainte-Julie

Le 11 juin dernier, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, a annoncé le renouvellement d’une entente de trois ans dans le cadre du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour l’agriculture, ainsi qu’une aide financière de 5,28 M$ destinée à la tenue d’activités à l’international auxquelles participent plusieurs entreprises du secteur agroalimentaire, ce qui contribuera à accroître leurs ventes à l’étranger.

Lors de cette annonce, la ministre a précisé que le financement de ce projet permettra notamment au Groupe Export de soutenir les entreprises bioalimentaires dans leurs exportations, car, chaque année, celui-ci orchestre quelque 25 activités à l’extérieur des frontières du Canada, dont plusieurs salons commerciaux et diverses missions exploratoires.

Mme Bibeau a aussi expliqué que le financement de ce projet aidera entre autres les petites et moyennes entreprises d’aliments et de boissons afin de diversifier leurs marchés, en plus de promouvoir leurs produits à l’échelle internationale afin d’accroître leur visibilité sur les marchés extérieurs.

Elle a de plus souligné que ce projet offre un soutien aux nouveaux exportateurs et aux entrepreneurs qui veulent découvrir et saisir de nouvelles possibilités. Celui-ci permettra notamment aux entreprises d’être présentes sur plusieurs principaux marchés comme les États-Unis, la France et l’Allemagne, et de bénéficier de la promotion de l’image de marque du Canada. Les activités du projet comprennent la participation à des foires commerciales, à des réunions d’affaires et à des missions commerciales. De plus, le Groupe Export offre aux entreprises un programme de formation annuel qui fournit des outils essentiels au développement des marchés.

Plus de 450 membres

« Cet investissement aidera nos exportateurs de produits agroalimentaires à saisir les occasions d’affaires et à promouvoir nos aliments sains, durables et de grande qualité à l’étranger », a fait savoir la ministre Marie-Claude Bibeau.

« Depuis plus de 28 ans, le Groupe Export met sur pied des activités qui répondent aux besoins et aux réalités des transformateurs bioalimentaires », a déclaré pour sa part Bill Sheehan, le nouveau président du conseil d’administration du Groupe Export Agroalimentaire Québec-Canada. L’organisme, situé à Sainte-Julie, compte plus de 450 membres, ce qui en fait la plus grande association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada.

« L’octroi de ces sommes témoigne non seulement de l’appui d’Agriculture et Agroalimentaire Canada envers l’ensemble de l’industrie, mais il reconnaît également l’expertise du Groupe Export dans le commerce des aliments et boissons à l’international. Grâce à son expertise reconnue et son vaste réseau, le Groupe Export accompagne annuellement des centaines d’entreprises agroalimentaires dont les exportations contribuent de manière significative et structurante à l’économie du pays. Nous sommes convaincus que l’industrie utilisera ces aides financières à leur plein potentiel en développant des projets porteurs sur de nouveaux marchés », a ajouté M. Sheehan.

Il a rappelé que le Québec représente une part importante des exportations du secteur de la transformation des aliments et des boissons (20 % de la production canadienne), la deuxième en importance après l’Ontario (30 %). Ce projet ciblera les marchés de la République populaire démocratique de Corée, de Singapour, des Émirats arabes unis, du Mexique, des États-Unis, du Vietnam, du Japon, de l’Australie, de la Chine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Allemagne et de la France.