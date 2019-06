Cyclisme : Tristan Jussaume ira aux Championnats du monde sur piste

Le cycliste contrecoeurois Tristan Jussaume représentera le Canada aux Championnats du monde sur piste juniors qui se tiendront à Francfort, en Allemagne, en août prochain.

Le jeune athlète de 18 ans a appris la nouvelle tout récemment. « J’étais vraiment content, car j’ai travaillé fort pour être recruté dans l’équipe canadienne », confie-t-il à La Relève.

Le coureur qui représente le club cycliste Les Dynamiks de Contrecoeur s’entraîne entre 15 et 25 heures par semaine. Il compétitionnera contre les meilleurs cyclistes au monde dans la catégorie junior. Mais avant de s’envoler vers l’Allemagne, il participera à un camp de préparation avec l’équipe canadienne à Milton, en Ontario.

Tristan ne s’est pas fixé d’objectif. « C’est difficile de le faire, car je ne sais pas à quel niveau je me situe comparativement aux autres athlètes qui prendront part aux compétitions. Et de plus, je ne sais pas encore quelle épreuve je vais faire, mis à part la poursuite par équipe.»

Tristan avait 6 ans lorsqu’il a commencé à faire des courses de cyclisme sur route. Puis à 12 ans, il s’est adonné à ses premières compétitions sur piste.

Aux Championnats canadiens 2019, Tristan a décroché deux médailles d’or : une à l’épreuve de Scratch et l’autre au Madison. En 2018, il avait remporté l’or à l’épreuve de poursuite individuelle.

Il explique aimer ce sport parce qu’il lui permet de se dépasser et de toujours se fixer de nouveaux buts. Et aussi parce qu’il se pratique individuellement et en équipe.

D’ici les championnats de monde, il espère être sélectionné au sein de l’équipe canadienne pour le Tour de l’Abitibi, une compétition internationale tenue en juillet. L’an dernier, Tristan, qui étudie au cégep Édouard-Montpetit, avait obtenu de bons résultats.