Le RTL, transporteur officiel du Rendez-vous de la Mairie le 4 juillet

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens des alternatives de transport mises en place pour se rendre gratuitement sur le site du concert de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) dans le cadre du Rendez-vous de la Mairie. Cette soirée aura lieu le 4 juillet à 20 h dans le parc de la Rivière-aux-Pins à Boucherville, situé au 551, chemin du Lac.

Il s’agit de la 9e édition de cet événement annuel. Cette année, la Ville de Boucherville honore à titre posthume, M. Joseph Laramée, qui fut maire de notre ville en 1937, de 1941 à 1945 ainsi que de 1949 à 1950. Ce concert symphonique à grand déploiement mettra en vedette des artistes de renom accompagnés des musiciens de l’OSDL dirigé par le maestro Marc David.

Transporteur officiel de l’événement, le RTL offre gratuitement le service de navette pour la soirée.

Stationnements incitatifs à Boucherville – Service de navettes gratuit

Pour vous rendre sur le site, voici les différents stationnements incitatifs offerts:

 P1 – Stationnement incitatif de l’école secondaire De Mortagne 955, boulevard De Montarville à l’angle du boulevard de Mortagne

 P2 – Stationnement incitatif du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 1075, rue Lionel-Daunais à l’angle de la rue D’Avaugour

Personnes à mobilité réduite

C’est dans un souci de développement durable que le RTL offrira un service de navettes, et ce, tout à fait gratuitement, de 18 h 45 à 20 h 15 et de 21 h 45 à 22 h 30. Même lorsque les stationnements incitatifs sont complets, le service demeure opérationnel afin que les personnes qui garent leur voiture sur les rues avoisinantes et les piétons puissent en bénéficier.

En cas d’intempéries, les navettes demeureront sur place afin d’assurer un transport rapide des utilisateurs.Les personnes à mobilité réduite devront présenter leur vignette à l’entrée du site à l’intersection de la rue de la Rivière-aux-Pins et du chemin du Lac. Sur place, les agents de sécurité les dirigeront vers un stationnement à proximité du parc.

Une section destinée aux personnes à mobilité réduite est prévue dans la zone « Réservée ». Au maximum, une personne sera autorisée à accompagner la personne à mobilité réduite au stationnement et à la zone « Réservée ». Apportez votre chaise.

Fermeture de rues – Interdiction de stationner

La Ville de Boucherville tient également à informer les citoyens que le chemin du Lac sera fermé entre les rues de la Rivière-aux-Pins et du Moulin de 17 h à 23 h. Il en sera de même pour la rue de la Rivière-aux-Pins entre les rues Jacques-Viau et du Moulin.

Le stationnement de la bibliothèque ainsi que celui du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier demeureront ouverts au public. Cependant, les stationnements du parc de la Rivière-aux-Pins, de la Maison des jeunes, le stationnement en face de la bibliothèque ainsi que celui de l’hôtel de ville ne seront pas accessibles le 4 juillet de 17 h à 23 h.

Comment se rendre au parc de la Rivière-aux-Pins?

Pour les gens désirant prendre les transports en commun, nous vous invitons à consulter le rtl-longueuil.qc.ca afin de prendre connaissance des divers trajets possibles pour vous rendre au site.

Rendez-vous de la Mairie

4 juillet, 20 h Parc de la Rivière-aux-Pins 551, chemin du Lac, Boucherville

Entrée libre

En cas de température incertaine, surveillez l’info-pluie au boucherville.ca pour connaître le lieu de l’événement.

Profitez de l’été, venez à vélo!

Renseignements

450 449-8640 ∙ 450 449-8651 culture-patrimoine@boucherville.ca boucherville.ca ∙ osdl.ca