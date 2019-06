2240 joueurs de soccer ont envahi Boucherville

Cent douze équipes venues des quatre coins du Québec et aussi de l’Ontario ont pris part à la 11e édition de la Classique Express de Boucherville, les 31 mai, 1er et 2 juin derniers.

En plus d’avoir rassemblé quelque 2 240 jeunes âgés de 9 à 18 ans, les compétitions ont attiré entre 8000 et 10 000 visiteurs, ce qui entraîne de bonnes retombées économiques pour les commerces locaux. Environ 450 matchs ont été disputés sur l’ensemble des terrains de soccer de la ville.

Une cinquantaine de bénévoles ont assuré le bon déroulement de l’événement.

Les équipes de la région ont fait belle figure. Dans la catégorie 9 ans, l’équipe masculine Express de Boucherville bleue a remporté la médaille d’or et l’Express de Boucherville rouge a mis la main sur l’argent. L’équipe féminine Express de Boucherville, catégorie 10 ans, a récolté la médaille d’argent. Quant aux équipes de Sainte-Julie et de Saint-Bruno-de-Montarville, elles ont décroché les médailles d’or chez les filles U13 A, et les garçons U13 AA.