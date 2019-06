Inauguration du parc du Sorbier à Sainte-Julie le 8 juin prochain

La Ville de Sainte-Julie procédera le samedi 8 juin prochain à l’inauguration du parc du Sorbier suite à d’importants travaux d’amélioration et invite tous les citoyens à y participer.

Activités pour toute la famille

La fête se déroulera de 10 h à 14 h au parc situé 135, rue Jacquelin-Beaulieu. Pour l’occasion, il y aura des jeux de société, du jardinage, du bricolage et un parcours de sensibilisation à l’égard des personnes handicapées. Le club FADOQ sera présent pour initier les visiteurs au jeu de palets, communément appelé shuffle board. Des démonstrations auront lieu toutes les 30 minutes au parcours santé afin d’essayer les exerciseurs. Les personnes sont invitées à s’y rendre en transport actif et à apporter un pique-nique.

Nouvelles installations

Le parc du Sorbier a subi une cure de rajeunissement grâce notamment à une subvention de 100 000 $ reçue dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalités amie des aînés qui a permis d’ajouter des équipements multigénéraltionnels accessibles à tous et éclairés. En plus du jardin communautaire Vincent-Provencher et des aires de jeu pour les 2 à 5 ans et les 6 à 12 ans, le parc compte maintenant un pavillon, un espace de jeu de sable, trois balancelles, trois bacs de jardinage surélevés, deux jeux de palets, deux tables avec un jeu d’échecs intégré, un parcours santé, une remise active et une fontaine d’eau.