Une sculpture signée Daigno offerte à Brigitte Jalbert, présidente d’honneur du Gala Aimé-Racicot

Réalisée en direct devant les gens d’affaires de Boucherville

C’est sous les yeux des invités qui assistaient au Gala Aimé-Racicot de l’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB) que le sculpteur Alain Daignault, alias Daigno, a réalisé en direct une œuvre destinée à la présidente d’honneur de l’événement, Brigitte Jalbert.

« Tous les ans, nous remettons un cadeau à le ou la président(e) d’honneur du concours. Cette année, Alain Daignault, un artiste de Boucherville, s’est prêté à notre demande et a réalisé «live» une œuvre spécifiquement pour Mme Jalbert », a expliqué le président de l’AGAB, François L’Espinay.

La sculpture représente le visage d’une femme et s’intitule Sagesse. D’une hauteur de 24 pouces, elle est composée d’argile et d’acier, et est montée sur une base de bois de cèdre. Elle a officiellement été offerte le 23 mai aux locaux de l’entreprise de Mme Jalbert, Les Emballages Carrousel, à Boucherville.

Démarche artistique

Avant le gala qui visait à honorer des gens d’affaires, Daigno avait soigneusement préparé dans son atelier une maquette miniature de ce qu’il songeait réaliser en direct, le 4 avril dernier. « J’ai pensé faire une tête et y mélanger de l’acier pour représenter la dureté et la rigidité du milieu des affaires. Le visage aux yeux fermés est serein et rempli de sagesse et représente Mme Jalbert », explique l’artiste.

La sculpture a dû sécher ensuite durant un mois, puis être cuite, à deux reprises, à très haute température dans un four à céramique.

« C’est vraiment magnifique. Je vais trouver le plus bel endroit pour exposer cette œuvre. Je suis émue », a commenté Mme Jalbert.

Sculpteur depuis sa jeunesse

Alain Daignault a commencé très jeune à s’intéresser à la sculpture. Dès l’âge de 12 ans, il travaille pour son père qui est artiste scénique à Radio-Canada. Il a ensuite été directeur photo et caméraman pour la télévision et a travaillé en Europe sur plusieurs documentaires pour le National Géographic. Vivant de son art, Daigno peint également et enseigne la sculpture au Centre d’art de Boucherville. Le corps humain est au centre de sa démarche artistique.

Il a à son actif plusieurs expositions solo. Il en prépare d’ailleurs une pour l’automne prochain à la Galerie Jean Letarte, du Café centre d’art de Boucherville.

On peut voir ses œuvres sur son site www.daigno.com