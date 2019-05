Xavier Barsalou-Duval en tournée avec le chef du Bloc Yves-François Blanchet

Le nouveau chef du Bloc Québécois et candidat dans la circonscription de Beloeil-Chambly, Yves François Blanchet faisait une tournée des villages qui bordent le Richelieu lundi dernier jour de la fête nationale des Patriotes. M. Blanchet tenait à souligner l’énorme contribution des Patriotes de 1837-38 pour établir la liberté et la démocratie que préconisaient jalousement les Papineau, Chénier, Nelson et Cartier.

Après la visite de la maison Boileau à Chambly et de la maison Timothée Franche à Saint-Mathias-sur-Richelieu, le chef s’est dirigé vers Saint-Antoine-sur-Richelieu où l’attendait le député Xavier Barsalou-Duval et ensemble, ils ont participé à l’inauguration officielle du nouveau panneau du circuit patrimonial installé devant l’église.

« Saint-Antoine-sur-Richelieu possède un patrimoine bâti exceptionnel qui vaut le détour. Le village a aussi une histoire patriote très riche. Nous avons souligné l’apport des patriotes qui ont habité le village durant la rébellion de 1837-1838 et dont faisait partie le fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, George-Étienne Cartier », a fait remarquer de député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.

La tournée s’est poursuivie allègrement jusqu’à Saint-Denis-sur-Richelieu pour participer à la traditionnelle fête des Patriotes organisée chaque année par la Maison nationale des Patriotes. Les reconstitutions de combats patriotes, les animations à caractère historique et le coin des petits patriotes pour les enfants ont permis aux citoyens d’en apprendre davantage sur cette période décisive de notre histoire.

« Cette journée, couronnée de succès, a suscité en nous un sentiment de fierté à l’idée de continuer la lutte entreprise par nos prédécesseurs en vue d’instaurer la démocratie citoyenne, la reconnaissance du peuple Québécois et sa protection. Avec notre chef, je suis venu rendre hommage aux Patriotes de 1837-1838, mais aussi aux patriotes des temps modernes comme l’était M. Bernard Landry de son vivant. J’aimerais remercier M. Yves-François Blanchet pour sa visite très appréciée. Comme vous le savez, notre combat vers l’indépendance ne date pas d’hier et nous nous devons de continuer à nous battre jusqu’à la réalisation de notre objectif ultime », a conclu le député Xavier Barsalou-Duval.

Quant au chef du Bloc Québécois, il a continué sa tournée vers Saint-Ours et Sorel où d’autres activités en hommage aux Patriotes l’attendaient.