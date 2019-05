Championnats nationaux d’escalade : les grimpeurs Sophie et Hugo Valence remportent quatre médailles

Les jeunes grimpeurs de Boucherville, Sophie et Hugo Valence, ont performé aux Championnats nationaux d’escalade en décrochant quatre médailles.

Les compétitions qui se déroulaient sur trois jours, du 18 au 20 mai derniers, au centre Allez Up de Montréal, ont réuni quelque 300 athlètes.

Aux épreuves de difficulté, Sophie a remporté la médaille de bronze dans la catégorie junior. Aux épreuves de vitesse, l’athlète de 17 ans a mis la main sur la médaille d’or dans la catégorie junior, ainsi que sur le bronze dans la catégorie open.

Son frère Hugo, d’un an plus jeune, a pour sa part décroché la médaille d’argent dans la catégorie junior A à la compétition de vitesse. « J’allais gagner, mais j’ai glissé sur la dernière prise, donc l’autre personne est arrivée en haut en premier.» À l’open pour adultes, Hugo a terminé au 9e rang.

« Ç’a été assez difficile en fin de semaine, exprime Sophie. Mon objectif était de me classer en finale aux compétitions de difficulté, ce que je n’avais jamais réussi à faire. Alors, j’étais très satisfaite, et je ne m’attendais pas à performer autant. » Sophie a réussi à se démarquer haut la main, d’autant plus qu’elle était malade et fiévreuse durant la fin de semaine de compétitions.

Hugo, pour sa part, se dit un peu déçu. « Pour être bien honnête, ce n’étaient pas mes meilleures compétitions. J’ai moins performé qu’habituellement et que je l’espérais.» Hugo explique qu’il est arrivé aux nationaux moins préparé qu’à l’habitude, car il avait plusieurs projets scolaires à réaliser. « Je pense que ça m’a un peu désavantagé, mais je suis quand même bien content des résultats. »

Les deux athlètes en sont à leur cinquième année de compétition. En 2018, Hugo a terminé premier en vitesse et Sophie, troisième, dans leur catégorie respective, aux Championnats nationaux qui se tenaient à Victoria.

Sophie et Hugo sont étudiants au programme d’Éducation internationale à l’école De Mortagne. Ils s’entraînent environ 16 heures par semaine au Canyon Escalade, à La Prairie.