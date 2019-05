Cinq mois de travaux pour le remplacement d’un ponceau sous l’autoroute 30 à Varennes

La saison des cônes oranges est amorcée depuis quelques temps et deux chantiers du ministère des Transports du Québec devraient avoir une incidence sur les usagers de la route de la région, soit le remplacement d’un ponceau sous l’autoroute 30 à Varennes, qui sera réduite à une seule voie durant cinq mois, ainsi que la reconstruction d’une partie du chemin de Touraine à Sainte-Julie.

Les travaux remplacement d’un ponceau sous l’autoroute 30 à Varennes débuteront le 27 mai et devraient s’échelonner jusqu’à la fin du mois de novembre, soit sur une période d’un peu plus de cinq mois. Il est à noter qu’une voie de circulation par direction restera ouverte durant cette période.

Il y aura des travaux préparatoires du 27 mai au début du mois de juin, ce qui entrainera la fermeture d’une voie sur deux de l’autoroute 30 dans les deux directions, à la hauteur de la sortie no 95, soit le chemin de la Butte-aux-Renards/Varennes/montée de Picardie.

Cette phase de travaux préparatoires impliquera la fermeture complète de la bretelle d’entrée menant de la montée de Picardie à l’autoroute 30 ouest vers Montréal, ainsi que la fermeture du chemin Jean-Paul-Choquet, mais la circulation locale sera permise par la montée du Lac. Par la suite, il y aura fermeture complète de l’autoroute 30 est et la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée avec une voie disponible par direction.

Le chantier de remplacement du ponceau aura lieu quant à lui de juin à novembre et cela entraînera la fermeture complète de l’autoroute 30 ouest. Le MTQ indique que la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée avec une voie disponible par direction. Ces travaux nécessiteront la fermeture complète de la bretelle de sortie numéro 95 de l’autoroute 30 est, soit le chemin de la Butte-aux-Renards/Varennes/montée de Picardie.

Le ministère précise que les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation et que la limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h dans cette zone et celle-ci fera l’objet d’une surveillance policière accrue. De plus, des fermetures complètes de nuit de l’autoroute 30 dans les deux directions seront requises pendant quelques heures.

Chemin de Touraine

Le ministère des Transports a également fait savoir que ses équipes procèdent à l’installation de regards et de puisards sur le chemin de Touraine à Sainte-Julie et que cela entraînera des fermetures partielles sur cette artère.

Le chantier est en cours depuis le jeudi 23 mai dernier et devrait se poursuivre jusqu’au début du mois de juin, entraînant du coup la fermeture par alternance sur le chemin de Touraine, entre la rue Pierre et le chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie.

Les travaux se feront entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi et l’accès aux résidences ainsi qu’aux commerces sera maintenu en tout temps. Le MTQ fait savoir qu’en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le chantier pourrait être reporté ou prolongé.