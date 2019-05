Le TLM offre un Barbe Bleue loufoque au Théâtre de la Ville

Le Théâtre lyrique de la Montérégie s’est surpassé cette année en proposant une version délirante, voire abracadabrante, de Barbe Bleue de Jacques Offenbach. Dès le lever de rideau, un défilé de figurants suivant des porteurs de cercueil, à la suite du décès des premières femmes du personnage central, a donné le ton au spectacle rempli de gags burlesques. La même scène s’est répétée à un pas accéléré pour devenir une blague continue de quelques minutes qui a eu un effet immédiat sur l’assistance.

Oeuvre créée en 1866, Barbe Bleue a pris une allure contemporaine grâce à l’imagination débridée du metteur en scène Étienne Cousineau et de la chorégraphe Jacinthe Décarie. Voir le personnage central se déplacer en se traînant sur les genoux d’un côté à l’autre de la scène valait le coup!

Les scènes caricaturales se sont multipliées au fil de l’histoire qui s’est déroulée en intégrant de la musique enjouée et des chants accrocheurs. Les membres de la troupe se sont amusé comme des enfants à camper leur personnage avec enthousiasme, que ce soit en prenant des poses exagérées ou en exécutant des pas de danse volontairement maladroits. Tous un un plaisir communicatif à jouer dans cette opérette qui a fait époque.

Le Théâtre lyrique de la Montérégie a mis beaucoup d’efforts pour faire de ce spectacle léger et sans prétention un bon divertissement dans le genre. Ce fut sans doute sa meilleure production à ce jour.