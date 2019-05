Rien de moins que Les Trois Accords pour la 14e édition des Diableries à Contrecœur!

Il n’est pas évident de succéder à la 13e édition record des Diableries de Contrecœur alors que près de 20 000 personnes ont assisté au spectacle des Cowboys fringants l’été dernier, mais les responsables du festival se sont démenés – vous l’aurez deviné – comme des diables dans l’eau bénite et ils ont réussi à présenter encore une fois une programmation d’enfer!

La présidente du comité Les Événements Diable au cœur, Virginie St-Denis, et son groupe de fidèles collaborateurs ont voulu en mettre plein la vue en offrant une programmation complètement gratuite sur sept jours et ils peuvent dire : « Mission accomplie! ».

Cette 14e édition se déroulera sous le thème de la chasse-galerie et elle débutera en force le dimanche 4 août à 13 h 30 avec le premier rendez-vous du parc Cartier-Richard, présenté par Culture C, avec un artiste qui n’a pas été dévoilé lors de la conférence de presse tenue le 14 mai dernier.

Le lundi 5 août, les tout-petits sont invités à l’activité de la bibliothèque municipale « La légende de la chasse-galerie racontée », présentée également au parc Cartier-Richard, dès 9 h 30. Le mardi 6 août, question d’avoir le diable au corps, le comité organisateur vous invite à venir danser avec Johanne et Denis Berthiaume au Centre multifonctionnel de Contrecœur, de 19 h 30 à 22 h 30.

Le mercredi 7 août, la toujours populaire soirée de l’humour « Rire en diable » est de retour avec les humoristes Vincent Fecteau, Jo Cormier et Coco Bélliveau à la Cache des Patriotes de la Maison Lenoblet-du-Plessis, à 19 h et à 21 h, pour seulement 10 $ (NDRL : il a sûrement fallu conclure un pacte avec le diable pour présenter un tel spectacle à si petit prix!). Pour se rafraîchir les idées, les festivaliers sont par la suite invités au 5 à 7 MICROS lors duquel bières de microbrasseries et musique seront à l’honneur, le jeudi 8 août dès 17 h dans le parc Cartier-Richard.

Des soirées musicales d’enfer!

Ensuite, on monte le thermostat de plusieurs degrés puisque le vendredi 9 et le samedi 10 août, les traditionnelles soirées musicales vous attendent au parc Antoine-Pécaudy. À l’affiche le vendredi, Simon Morin et Lendemain de veille vous feront danser dès 20 h.

Le samedi, les festivités débuteront à partir de 12 h avec diverses animations pour toute la famille. Dans la zone ados, les jeunes pourront notamment jouer au laser-tag et tenter des lancers de hache! La foire commerciale et la zone gourmande sont de retour cette année et débuteront quant à elles dès 11 h.

La zone familiale offrira comme à son habitude une variété de jeux gonflables des plus divertissants, de 13 h à 19 h. En soirée, dès 20 h, le groupe de Sorel, Cité Rock ta Mère, soufflera bien fort sur les braises pour partir le feu, alors le populaire groupe Les Trois Accords enflammera par la suite les planches de la scène principale avec son rock absurde bien connu de tous!

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la programmation complète, rendez-vous sur la page Facebook des Événements Diable au cœur : facebook.com/diableaucoeur.