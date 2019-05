Tirage annuel de la Fondation Lajemmerais: un grand succès!

Le 6 avril dernier se tenait le Tirage annuel de la Fondation Lajemmerais qui s’est déroulé lors de notre Quilleton auquel ont participé plus de 120 personnes.

Cette année la générosité de nos commanditaires nous a permis d’attribuer neuf prix. Félicitations aux heureux gagnants :

1er prix Cafetière Likira et 2 kilos de café, valeur de 1000$ (Pro Cafetière.ca) Nicole Des Roches Varennes

2e prix Quatuor de Golf et deux voiturettes, valeur de 450$ (Golf Continental) Louisette Labonté L’Avenir

3e prix Quatuor de Golf (droit de jeu), valeur de 220$ (de Golf Boucherville et famille Levesque) Ann Bradley Varennes

4e prix Vélo, valeur de 200$ (Canadian Tire) Sophie Boisjoly St-Amable

5e prix Forfait Hôtels et Auberges, valeur de 200$ (Vitrerie Landry) Micheline Hébert Verchères

6e prix Assortiments de cosmétiques, valeur de 200$ (Pharmacie Jean Coutu) Roland Marceau St-Mathieu-du-Parc

7e prix Cafetière Ambra et coffret de dégustation, valeur de 175$ (Pro Cafetière.ca) Pierre Diblasio Laval-des-Rapides

8e prix Session activités d’automne, valeur de 160$ (Club d’activités physiques de Varennes) Lise Durand Varennes

9e prix Certificat cadeau, valeur de 75$ (IGA Varennes) Christiane Dussault Varennes

Cette activité a permis à la Fondation d’amasser 5 230$ qui seront très utiles pour la poursuite de notre mission auprès des 125 résidents du Centre d’hébergement de Lajemmerais. Un grand MERCI A TOUS !!!