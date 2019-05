Le Grand McDon: Véro et Louis présents à Varennes le 8 mai prochain

Le Grand McDonMD se tiendra le mercredi 8 mai 2019. Cette année marque le 26e Grand McDon de McDonald’s® du Canada. Il s’agit de l’événement de collecte de fonds de l’entreprise le plus ancien et le plus connu à l’échelle nationale, avec plus de 1 400 restaurants McDonald’s du Canada célébrant le Grand McDon cette année. Les franchisés, employés et clients s’unissent pour amasser des sous pour les Manoirs Ronald McDonald et les organismes des régions.

Les entreprises Marvais s’unissent cette année à la Fondation Véro & Louis. Ces 5 restaurants à Varennes, Boucherville, Ste-Julie et St-Amable amasseront des sous pour la Fondation Véro & Louis. Le mercredi 8 mai, pour chaque Big Mac®, Joyeux festin ou boisson McCafé chaude vendues, 1 $ sera remis à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald et à des organismes d’ici.

Véronique Cloutier et Louis Morissette seront présents au McDo à Varennes, 321 Boul de la Marine, entre 7h30 et 8h30 pour accueillir et servir les clients. En espérant vous voir en grand nombre!