Un grand hommage à Bernard Landry lors de la Journée nationale des patriotes à Verchères!

L’hommage aux patriotes de 1837-1838 est toujours un moment bien spécial dans la région, mais cette année, il aura un caractère encore plus marquant alors qu’on honorera un patriote contemporain, Bernard Landry, qui nous a quitté en novembre dernier.

L’ancien premier ministre du Québec est à jamais associé à la municipalité de Verchères qu’il a profondément aimée. Au cours de son parcours exceptionnel, cet homme de grande culture a reçu de nombreuses distinctions, dont la Grand-Croix de l’Ordre de la Pléiade (2002), commandeur de la Légion d’honneur de France (2004), premier prix Louis-Joseph-Papineau pour avoir consacré une bonne partie de sa vie à la cause souverainiste (2005) et Grand officier de l’Ordre national du Québec pour sa contribution exceptionnelle à la vie québécoise (2008).

Pour sa 16e édition, la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska (SSJBRY), section Verchères, rend donc hommage à cet illustre Verchèrois qui n’a jamais cessé d’œuvrer à l’accession du Québec au grand concert des nations. Il est à noter que la cérémonie débutera devant la mairie le lundi 20 mai prochain dès 9 h 30 (et non à 10 h comme c’était le cas auparavant) avec la levée solenelle du drapeau des patriotes.

Il y aura ensuite dépôt de fleurs et une minute de silence devant le buste de Ludger-Duvernay, au parc Jean-Marie-Moreau. Les gens seront alors invités à se rendre à l’église pour les discours patriotiques du député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, le maire de Verchères, Alexandre Bélisle, le président du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), Étienne-Alexis Boucher et le président de la SSJBRY, Robert Marquette.

Il est à noter qu’à cette occasion, le conférencier sera Jean-Yves Duthel, qui entretiendra l’auditoire sur la vie de Bernard Landry, dont il a été un collaborateur pendant plus de 40 ans. M. Duthel termine d’ailleurs une biographie de l’ancien premier ministre, à la demande même de ce dernier, et elle devrait paraître cet automne.

De plus, il y aura des témoignages livrés par l’ancien député de Verchères, Stéphane Bergeron, ainsi que du président du Comité du mémorial Ludger-Duvernay, Benoit Roy, et du chargé de cours de l’UQAM et ami, Jean-François Payette, alors que le chansonnier invité sera Alexandre Belliard.

Le grand homme nous a quitté, mais sa mémoire vivra à jamais!