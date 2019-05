La Médaille du Lieutenant-gouverneur remise à 14 citoyens de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer que 14 Julievilloises et Julievillois ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur lors d’une cérémonie hautement protocolaire qui s’est tenue au campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke le 28 avril dernier.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse a été remise à Arielle Gauthier et Frédéric Roby. Cette médaille est remise aux jeunes âgés de 29 ans ou moins qui ont démontré par leur implication un engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire ou qui ont présenté une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou la communauté tout en étant en mesure d’atteindre les objectifs de leur programme d’études.

Quant à la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, elle a été remise à 12 citoyens qui ont démontré un grand engagement social et communautaire et dont l’action bénévole a eu des répercussions positives sur la communauté. Les récipiendaires sont Année Fournier Hurtubise, Diane Major Martin, Ginette Marier, Bruno Couture, Marthe Pichette, Jocelyne Charpentier, Yves Leblanc, Bruno Couture, Yolande Gaudreau, Thérèse Poliquin, Carole Sirois et André Lemay.

« Nous sommes fiers que des citoyens de Sainte-Julie soient reconnus pour leur engagement communautaire. C’est justement ce qui fait le dynamisme d’une ville comme la nôtre : des citoyens engagés dans leur milieu qui se réalisent à travers leurs implications. Cette prestigieuse médaille est une distinction grandement méritée par ceux qui l’ont reçue », commente la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.