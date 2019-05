Le cégep Édouard-Montpetit parmi les finalistes du concours des Mercuriades 2019

Le cégep Édouard-Montpetit a fait partie des finalistes de la catégorie « L’excellence en français » à la 39e édition du concours des Mercuriades de la Fédération des Chambres de commerce du Québec le 29 avril dernier. C’est la deuxième fois depuis 2017 que cette maison d’enseignement est choisie finaliste à ce concours. Le Mercure « L’excellence en français » récompense une entreprise dont la réalisation marquante fait progresser le français ou le met en valeur dans un commerce, un milieu de travail ou un secteur d’activité.

À titre de plus grand établissement d’enseignement collégial francophone au Québec, le cégep Édouard-Montpetit prend à coeur la défense du français dans toutes ses sphères. L’amélioration de la maîtrise de la langue française de ses étudiants et de ses employés demeure primordiale et passe par la valorisation de notre langue. Pour ce faire, l’institution a notamment mis en place la vitrine web Le français s’affiche, lieu de diffusion et de promotion qui se veut également un centre virtuel de références linguistiques.

Lors de la remise de prix des Mercuriades 2019, la FCCQ a mis en valeur les accomplissements des 87 entreprises finalistes. Dans la catégorie « L’excellence en français », le prix a été attribué à Construction Kiewit, récipiendaire de deux autres Mercures dont celui d’Entreprise de l’année.