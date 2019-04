Un parcours gourmand aux saveurs délicieuses à Contrecoeur

Il ne reste que quelques jours aux gens de la région pour se lancer à la découverte ou redécouvrir le PARCOURS GOURMAND BIÈRE ET ÉRABLE présenté dans le cadre du Marché du printemps de Contrecœur. Les citoyens peuvent à cette occasion déguster de nombreuses recettes aux effluves sucrées et concoctées par les commerçants locaux.

Le parcours gourmand très populaire auprès des citoyens de Contrecœur est composé d’une dizaine de plats offerts dans certains restaurants et commerces situés sur le territoire. Jusqu’au 4 mai, les gens d’affaires proposent dans leur menu des mets et des produits sous la thématique de la bière et de l’érable.

Que vous soyez seul, entre amis, en couple ou en famille, les recettes proposées passent de plats principaux savoureux à des desserts délicieux et ils sauront à coup sûr combler vos papilles!

Pour consulter le menu du parcours gourmand, vous pouvez vous rendre au www.contrecoeurtouristique.com