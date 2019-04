Les Grands Ducs du Richelieu, bantam AA, remportent la Coupe Dodge

Les Grands Ducs du Richelieu ont remporté la Coupe Dodge dans la catégorie Bantam AA, grâce à une victoire en finale 3-0 contre les Appalaches Techno Pieux. Quant aux Grands Ducs, catégorie Bantam BB, ils ont mis la main sur la médaille de bronze.

Les Grands Ducs Bantam AA ont connu un parcours parfait durant ces championnats puisqu’ils ont gagné les cinq joutes disputées. Ils n’ont accordé que deux buts durant le tournoi. De leur côté, les Bantam BB des Grands Ducs ont remporté la médaille de bronze avec un dossier de quatre victoires et une seule défaite.

La 42e édition de ces championnats provinciaux s’est tenue du 17 au 21 avril. Elle a réuni près de 4 000 joueurs issus des quatre coins du Québec. Au total, 484 matchs ont été disputés, dont 49 au Complexe sportif Duval Auto de Boucherville dans la catégorie Midget espoir; 53 au Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, au niveau Pee-wee AAA relève; et 53 dans la catégorie Bantam AAA relève au Sportplex de l’Énergie, à Varennes.

L’édition 2019 de la Coupe Dodge a fait place à des moments d’émotions fortes. Et comme nouveauté cette année, toutes les équipes de la Ligue de hockey excellence du Québec (LHEQ) ont pu participer aux compétions.

Rachel Cardinal-Bussières, de Fiat Chrysler Canada, a agi comme présidente honoraire provinciale, tandis que Jean Bédard, président et chef de la direction du groupe Sportscene, avait accepté le rôle de président d’honneur régional.