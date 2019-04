Varennes commémore le Jour de la Terre par une plantation d’arbres

Les élus(es) et employé(es) municipaux ont procédé à la traditionnelle plantation d’arbres pour commémorer le Jour de la Terre 2019. Au cours des prochaines semaines, cinq fèviers sans épine seront aménagés dans le parc de la Commune à proximité du fleuve Saint-Laurent.

Les représentantes de l’organisme Les Filles d’Isabelle ont également pris part cette année à cette initiative en plantant un pommier colonnaire.

« Ces arbres symbolisent l’engagement du conseil municipal à donner un meilleur souffle à la planète. Nous célébrons par l’action et nous encourageons les citoyens à poser des gestes pour réduire leur impact sur l’environnement », a déclaré le maire, Martin Damphousse.

Le Jour de la Terre est le plus grand évènement participatif en environnement au monde. Au Québec, c’est l’occasion pour les organisations, dont les villes, d’encourager l’action environnementale.