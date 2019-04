Un franc succès pour les entreprises participantes du territoire à la mission économique de DEL en Allemagne

Accompagnant dix entreprises de son territoire, Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) a fait partie de la délégation québécoise participant au plus grand salon industriel au monde, la Foire de Hanovre (Hannover Messe), du 30 mars au 5 avril dernier. Dirigée par le ministre provincial de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, cette mission était composée de 80 entreprises et organismes provenant de 10 régions du Québec. Elle a permis aux entreprises de l’agglomération de découvrir les dernières avancées en robotique, en automatisation, en ingénierie et en nanotechnologies et de s’en inspirer pour débuter ou poursuivre leur virage numérique 4.0.

Prise de conscience pour les manufacturiers

Occupant la 2e place dans le palmarès des économies mondiales les plus innovantes, l’Allemagne a offert aux participants de la mission un panorama complet des moyens numériques de production. Par le biais de visites des quelque 6 500 exposants de la foire et d’entreprises innovantes allemandes comme Volkswagen, les entreprises du territoire ont pris conscience de l’importance de prendre le virage 4.0 et des technologies disponibles pour l’accélérer : « Avec cette mission, on mesure l’ampleur du virage qui se dessine et on comprend mieux l’importance d’être prêts, de profiter de ces technologies pour améliorer notre compétitivité à l’échelle mondiale. Il n’y a pas de doute que le 4.0 va changer les méthodes de production, mais aussi les attentes de nos clients », explique Luc Martineau, développement des affaires chez Paco Spiralift, fabricant de solutions de levage automobile et industrielle.

Précisons que parmi les dix entreprises du territoire ayant participé à la mission, cinq ont reçu une contribution financière non remboursable de DEL, couvrant 50 % des frais de la mission, jusqu’à un maximum de 5 000 $, les incitant à amorcer ou poursuivre leur transformation numérique. Les entreprises participantes à la mission incluaient notamment :

– Acier Inoxydable Fafard (Boucherville)

– Canam (Boucherville) – OCX Services (Longueuil)

– GLM (Longueuil)

– VibroSystM (Longueuil)

Inspiration et positionnement pour l’agglomération

En compagnie de la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent, DEL a pris part à des tables rondes avec le ministre, permettant de discuter des enjeux des manufacturiers de l’agglomération et de positionner stratégiquement le territoire comme un environnement de choix pour amorcer le virage 4.0, notamment en raison de la masse critique en compétences numériques qu’on y retrouve.

La mission a également permis à DEL de s’inspirer des technologies à intégrer dans le futur centre d’expertise industrielle de Longueuil. Confirmé dans le budget provincial des dernières semaines, ce centre, l’un des quatre au Québec, comportera des équipements et des démonstrations technologiques, illustrant l’accessibilité de ces solutions et réduisant le risque