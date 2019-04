C’est le vendredi 19 avril dernier qu’avait lieu le lancement du nouvel album de Normand Perron, Les Aléas, à la Maison Lenoblet-du-Plessis de Contrecoeur. Pendant cette formule 5 à 7 ouverte à tous, les personnes présentes ont eu l’opportunité de voir Normand Perron interpréter quelques unes de ses créations en version acoustique.

Précédé par Perron (1983), Méli-mélo (1992), Dérive (1999), Balbuzard (2002), il s’agit d’un cinquième album pour l’auteur-compositeur-interprète.

Normand Perron fait carrière en musique depuis plus de 30 ans, au Québec, en France, en Belgique, en Afrique, et aux États-Unis. En plus de ses albums, il a écrit des musiques pour les spectacles de François Lavallée, conteur, et l’a accompagné en tournée au Québec, en France ainsi qu’en Afrique, où ils ont gagné la médaille d’or au jeux de la Francophonie de 2005.

En 2013, il recevait le prix du Grand Héron d’honneur de l’Ordre du Survenant pour l’ensemble de sa carrière. Le Contrecoeurois a aussi présenté pendant 12 ans les Perrons Musicaux, tous les dimanches d’août, pendant lesquels il accompagnait sur scène des talents locaux.

Une voix qui nous souffle des textes bien ciselés, sur des musiques «folk-rock» enrobés de percussions, basse, guitares, banjo, mandoline et harmonica.