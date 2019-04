Une bourse Persévérance de 4 000 $ au fondeur varennois Étienne Hébert

Le 17 avril dernier avait lieu la 15e édition du Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). Les efforts académiques et sportifs de 22 récipiendaires, âgés de 15 à 28 ans, ont été soulignés alors que ces jeunes ont reçu un total de 84 000 $ en bourses, dont le Varennois Étienne Hébert, en ski de fond.

À cette occasion, le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, a confirmé le renouvellement du partenariat entre son entreprise et la Fondation de l’athlète d’excellence pour une période de trois ans. Ce nouvel investissement totalisant 300 000 $ permettra de prolonger le Programme de bourses Cascades de 2020 à 2022.

Pour sa part, le fondeur Étienne Hébert a reçu une bourse Persévérance de 4 000 $. Rappelons qu’au cours de la saison, l’athlète de 21 ans a terminé 7e au sprint style libre des sélections canadiennes pour les Championnats du monde et 5e du sprint style classique aux Championnats canadiens de l’Est.

Le Varennois étudie en sciences humaines, profil monde, au cégep à distance. Cette bourse a été des plus appréciées par l’athlète puisqu’il a dû, ces derniers mois, surmonter des ennuis de santé et il entend du coup mieux planifier son horaire d’entraînement afin d’être à son meilleur lors des différentes épreuves au cours de la saison à venir.

Étienne rêve de se qualifier pour les Jeux de Pékin en 2022 et il ambitionne de monter sur le podium de Coupes Nor-Am, ainsi que participer à des Coupes du monde lors de la saison 2019-2020.

Rappelons qu’en 2019, des bourses individuelles de 2 000 $ ou de 4 000 $ ont été remises par la FAEQ dans quatre catégories : dix d’excellence académique soulignant des résultats scolaires brillants; dix de soutien à la réussite académique et sportive favorisant la conciliation du sport et des études; une de persévérance saluant une détermination particulière face à une situation difficile et une de recrutement collégial encourageant la poursuite des études et de la carrière sportive dans un cégep québécois.

« Ce renouvellement du partenariat avec Cascades est pour nous un témoignage de grande confiance. Il est gratifiant pour une entreprise de faire une différence dans le parcours académique et sportif des jeunes étudiants-athlètes québécois et c’est ce que nous proposons à Cascades. Nous en sommes à la 15e année d’une collaboration des plus précieuses et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous unissons nos forces jusqu’en 2022 », a mentionné Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.