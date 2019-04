Mayra Ruz et Naika Leavy s’illustrent aux Championnats juniors du Québec de tennis de table

Les jeunes pongistes du Club de tennis de table de Boucherville se sont démarqués en récoltant quatre médailles lors des championnats juniors du Québec tenus les 5, 6 et 7 avril derniers à Trois-Rivières.

Mayra Ruz a remporté la médaille d’argent en compagnie de sa partenaire de Laval Nelina Murdainagun (en double 13 ans filles); la médaille de bronze en compagnie de Laurent Jutra Vigneault de Montréal (double mixte 13 ans); et la médaille de bronze individuel ( 13 ans filles) tandis que Naika Leavy a gagné la médaille de bronze (épreuves individuelles 11 ans filles).

Open scolaire de Boucherville

Les meilleurs pongistes scolaires se donnent rendez-vous à Boucherville le 27 avril. Le Club de tennis de table de Boucherville sera l’hôte de cette importante rencontre sportive.

Le comité organisateur s’attend à tout un spectacle. Entre 130 et 150 joueurs participeront dans les différents catégories. Des compétitions individuelles pour les pongistes de 9 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans, de 18 ans et élites filles et garçons.

Les rencontres débuteront à 9h le samedi 27 avril .