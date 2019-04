Collaboration enrichissante entre élèves du primaire et étudiants d’Édouard-Montpetit en lien avec le Grand Défi Pierre Lavoie!

Les étudiants du cégep Édouard-Montpetit, qui participeront au Grand défi Pierre Lavoie en mai prochain, ont accueilli le 10 avril dernier des élèves de l’école primaire Lionel-Groulx à Longueuil afin de leur faire vivre une matinée sportive où le plaisir était au rendez-vous. En effet, c’est au Centre sportif du Cégep que la cinquantaine de jeunes a couru, sauté et dansé au travers d’un parcours créé spécialement pour eux par les étudiants du Cégep. Grâce à ce projet de parrainage, ces derniers souhaitaient démontrer aux enfants que d’avoir de saines habitudes de vie peut être amusant, tout en étant bénéfique pour eux.

Cette collaboration a débuté le 26 mars dernier alors que les cégépiens rendaient visite aux élèves de l’école primaire lors d’une activité au cours de laquelle ils se sont présentés et ont expliqué aux jeunes ce qu’est le Grand défi Pierre Lavoie et comment ils s’y préparent. « Les étudiants du Cégep sont une grande source de motivation et d’inspiration pour nos jeunes du primaire, qui les voient comme des modèles », a souligné Magali Roy, enseignante de 3e année à l’école Lionel-Groulx. Et, ce n’est pas fini. Après leur défi, les coureurs iront de nouveau à l’école primaire afin de partager leur expérience avec les élèves qui auront certainement suivi de près l’aventure de leurs parrains.

Participer au Grand défi pour se surpasser



Annabelle Mireault, étudiante au Tremplin DEC, qui participe également au Grand défi Pierre Lavoie, a choisi de s’y inscrire pour se surpasser. « Le Grand défi Pierre Lavoie c’est pousser mes limites! On doit composer avec le stress et la fatigue, ça demande beaucoup de contrôle de soi. » Les 38 étudiants s’entraînent depuis plusieurs mois, non seulement à la course à pied, mais ils découvrent également d’autres sports, tels que le judo, le yoga et le frisbee ultime, grâce à des entraînements variés conçus par les enseignants en éducation physique qui les accompagnent dans ce projet.

Le départ approche à grands pas pour les 38 cégépiens du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique qui effectueront la course à relais du Grand défi Pierre Lavoie, soit 270 km entre Québec et Montréal, les 10, 11 et 12 mai prochain. Le cégep Édouard-Montpetit participe pour une 6e année consécutive à cet événement sportif rassembleur.