Longueuil prend des mesures pour favoriser les achats de la Ville auprès d’entreprises d’économie sociale

En adoptant sa nouvelle Politique d’approvisionnement responsable, Longueuil se dote de moyens concrets pour que soit davantage prise en compte l’offre de services des entreprises d’économie sociale sur le territoire dans son processus et ses démarches d’acquisition. La Ville considère en effet qu’il est important de soutenir cette branche de l’économie qui concilie activités économiques et équité sociale.

En vertu de cette politique adoptée par le comité exécutif, la Ville peut désormais octroyer un contrat à une entreprise d’économie sociale située sur le territoire de l’agglomération même si celle-ci n’a pas fourni le plus bas prix, à condition que, à qualité équivalente, son offre n’excède pas 5 % de plus que le meilleur prix soumis par tout autre fournisseur, et ce, pour des dépenses de moins de 10 000 $.

« En adoptant cette Politique d’approvisionnement responsable, nous réitérons notre engagement envers l’essor et l’avenir de notre communauté. Les entreprises d’économie sociale sont des partenaires d’affaires importants et précieux; en les soutenant, nous contribuons à l’amélioration du bien-être de leurs membres, nous aidons à la création d’emplois durables et de qualité, et nous engendrons un impact social significatif dans notre collectivité », a commenté la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Rappelons qu’en mars 2013, Longueuil a été la première grande municipalité à signer la Déclaration d’engagement à l’achat public auprès des entreprises collectives. En adhérant à cette déclaration, la Ville s’est engagée à s’approvisionner davantage auprès du secteur de l’économie sociale, tout en respectant les règles entourant l’octroi de contrats municipaux. Pour en connaître davantage sur l’économie sociale dans la région, visitez economiesocialelongueuil.ca.