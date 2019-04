Le syndrome de la mauvaise mère, plus pour l’auteure Linda Collin!

Être mère de cinq enfants ne doit pas toujours être facile, mais si en plus deux d’entre eux sont aux prises avec le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), alors là, le quotidien peut être tout sauf un long fleuve tranquille!

Linda Collin est retraitée du secteur administratif depuis peu et elle se consacre entièrement à l’écriture ainsi qu’à ses créations artistiques. La résidente de Sainte-Julie donne également des conférences, notamment sur les enfants avec TDAH, afin d’aider les parents et les éducateurs dans leur rôle auprès de ces derniers.

En 2013, elle a publié un premier livre intitulé « Vivre avec deux enfants hyperactifs… un vrai tsunami! » qui s’inspire de son cheminement personnel. Elle y partage son point de vue et parle de son quotidien, de cette étiquette de « parents inadéquats » que l’on colle trop facilement aux autres et de son expérience à gérer ce fléau tant controversé, cette maladie qui n’en paraît pas une pour beaucoup de gens.

Plus pour moi!

En 2019, elle récidive avec un nouvel ouvrage intitulé « Le syndrome de la mauvaise mère, plus pour moi! » qui porte sur un sujet qui est toujours d’actualité, la culpabilité chez la mère. Linda Collin ramène le lecteur à la base et assure que l’on peut enfin se défaire de notre syndrome de la « mauvaise mère » et révolutionner notre façon de voir la discipline.

« La crainte de ne pas être à la hauteur est très répandue chez ces mères qui se sentent souvent coupables d’appliquer toute forme de discipline avec leurs enfants. Alors que les mères d’avant tiraient leurs références de leurs propres parents, les générations d’aujourd’hui tendent beaucoup plus vers les amies et les réseaux sociaux qui regorgent de blogues, de suggestions de livres et de conférences sur le sujet », explique-t-elle dans l’ouvrage.

« Trop de » solutions adaptées » sont offertes, mais ne semblent pas idéales à long terme. La solution ne peut provenir que d’un retour à la base, celle qui s’abreuve à des convictions fortes et inébranlables qui balaieront toute hésitation. Qui sommes-nous? Quelles sont nos responsabilités? Celles de nos enfants? Où nous situons-nous en tant que parent dans cette dynamique familiale? Tant de questions qui trouveront réponses à l’intérieur de ce recueil de bonnes pratiques à l’intention de ces mères qui recherchent autant la paix du cœur que l’harmonie avec leurs enfants. Qu’elles soient trop promptes à abdiquer ou toujours prêtes à monter aux barricades, elles y trouveront leur compte. »

Selon l’auteure, ce livre est plus qu’un témoignage, c’est une philosophie de vie qu’elle veut partager avec toutes ces femmes qui recherchent ce fil conducteur qui reliera chaque intervention et engendrera l’harmonie dans leur famille.

Le livre « Le syndrome de la mauvaise mère, plus pour moi! Comprendre qui je suis pour en finir avec la culpabilité » est disponible en librairie depuis le 13 mars, de même que dans les pharmacies Jean Coutu.