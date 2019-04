Portes ouvertes de l’Organisation de ringuette de Boucherville le 7 avril : cadeaux aux joueuses qui amènent une amie !

L’organisation de Ringuette de Boucherville invite toutes les jeunes filles de 4 à 18 ans prêtes à sauter sur la glace pour essayer et découvrir la ringuette. Elles auront le privilège de côtoyer des joueuses actuelles de l’organisation ainsi que de recevoir de judicieux conseils des entraîneurs. Apportez tout simplement vos patins, votre casque et votre sourire, l’organisation s’occupe du reste!

Quand : 7 avril au Sportplex de l’énergie de Varennes, de 10 h 15 à 11 h 15.

L’organisation met à la disposition des nouvelles joueuses toutes les pièces d’équipement nécessaires à leur participation, et ce, pendant les deux premières années! Ceci permet aux parents d’évaluer l’intérêt de leur enfant avant de débourser des frais d’équipement… à ne pas oublier!

Les entraîneurs sont présents sur la glace en tout temps pour enseigner les techniques de patinage. La saison moustique (4 à 7 ans) coûte 125 $ pour l’équivalent d’une pratique par semaine ainsi qu’une dizaine de matchs de fin août à mars.