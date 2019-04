L’accès problématique au futur REM inquiète au plus haut point les élus de la région

Le Réseau Express métropolitain (REM) est un projet espéré et attendu dans la région, mais son accès pour les futurs utilisateurs de la Rive-Sud inquiète au plus haut point les élus de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville. Les plans dévoilés le 14 mars dernier indiquent qu’aucun accès direct n’a été prévu pour desservir adéquatement les usagers de leurs secteurs. De plus, les autobus et les véhicules provenant notamment de l’autoroute 30 est et circulant vers l’ouest devront passer par le Quartier DIX30 et y faire une boucle avant d’emprunter le boulevard de Rome pour accéder à la station du REM à Brossard et son stationnement incitatif…

La MRC de Marguerite-D’Youville a fait parvenir le 15 mars dernier une résolution adoptée de façon unanime par les six maires de la région (Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères) à l’intention notamment du premier ministre du Québec, François Legault. Les élus demandent au maître d’œuvre du projet, la Caisse de dépôt et de placement – Infras, de modifier ses plans afin de créer un accès direct à la station de Brossard pour les autobus provenant des municipalités et villes des MRC de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry et pour ceux des MRC de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu.

Une telle résolution a aussi été adoptée récemment par la Table des préfets et élus de la Couronne sud, alors que d’autres MRC devraient faire de même dans les prochains jours puisque la situation préoccupe l’ensemble des maires de la Rive-Sud.

« Minuit moins une… »

Dans la résolution de la MRC de Marguerite-D’Youville, on indique « que les autobus de plusieurs municipalités de la Couronne sud de Montréal ne bénéficieront pas d’un accès direct à la station Rive-Sud du REM et devront, pour ce faire, traverser tout le quartier commercial au préalable. »

On ajoute que la circulation dans le secteur DIX30 est « déjà fortement congestionnée » et « que l’ensemble des municipalités concernées s’opposent vivement à la situation provoquée par les plans tels que présentés, puisqu’elle se traduira inévitablement par des délais additionnels, un accroissement de la congestion routière et une insatisfaction des usagers. »

On souligne aussi « que ces inconvénients importants pourraient même inciter les usagers à abandonner le transport collectif au profit de leur véhicule », en ajoutant que « les municipalités souhaitent éviter une telle situation et tiennent à ce que le REM soit rentabilisé ».

« On est très préoccupés par cette situation! », déplore la préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy. « Nous sommes de grands promoteurs du REM et c’est un projet que l’on souhaite depuis longtemps, mais on le dit depuis le début, il faut que ce soit accessible pour les utilisateurs pour qu’ils puissent se rendre facilement à la station de Brossard par autobus. »

« Les élus de la Rive-Sud ont eu une rencontre le 14 mars dernier et nous avons enfin pu voir les plans du projet. On nous a dit qu’il n’y avait pas d’autre solution, que des autobus devaient passer par le Quartier DIX30, faire un boucle pour emprunter le boulevard de Rome afin de se rendre au terminal et au stationnement incitatif. C’est inacceptable! »

« Nous demandons que les ingénieurs se remettent à la table de dessin et qu’ils trouvent une solution adéquate et viable. Que ce soit un viaduc ou un tunnel s’il le faut, mais la situation ne peut rester ainsi sinon les citoyens ne seront pas intéressés par le REM. Il est minuit moins une dans ce dossier! », prévient la préfet.

Il est à noter en terminant que les utilisateurs provenant de l’autoroute 10 auront pour leur part accès à la station du REM de Brossard en empruntant le viaduc de la Montée Gobeil qui sera construit sous peu. Celui-ci enjambera l’A-10 puis obliquera vers le terminus d’autobus et le stationnement incitatif à l’ouest. Pour sa part, le Réseau express métropolitain devrait accueillir ses premiers usagers d’ici la fin de 2021.