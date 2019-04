Avril, c’est le mois de sensibilisation à l’autisme et, dans le cadre de ce mois bien spécial, Autisme Montérégie invite, le 2 avril ou à la date de votre choix en avril, les CPE, les garderies, le milieu scolaire, les organismes, les municipalités, les entreprises et surtout la population à se joindre solidairement au mouvement mondial de sensibilisation à l’autisme. C’est ainsi que, le 2 avril et tout le mois, les gens sont appelés à texter AUTISME au 20222 pour faire un don de 5$.

L’organisme rappelle que la Montérégie affiche une des plus fortes prévalences des troubles du spectre de l’autisme (TSA), soit 1 enfant sur 46, et celle-ci augmente d’environ 22 % par année depuis 2000. En 2015-2016, on dénombrait plus de 4 291 élèves de 4 à 17 ans avec un TSA, soit près de 325 de plus que l’année précédente.

On ajoute que la prévalence est beaucoup plus élevée chez les garçons que chez les filles. Selon les dernières statistiques, 83% des élèves âgés de 4 à 17 ans sont de sexe masculin pour 17% de sexe féminin. Le TSA continue de devancer tous les autres handicaps au niveau scolaire et celui-ci est le diagnostic le plus prévalent dans les milieux scolaires. Il représente plus de la moitié de l’ensemble des handicaps recensés dans les écoles de la Montérégie.

Le bleu c’est mieux!

Dans le cadre du mois de sensibilisation à l’autisme, l’organisme propose plusieurs idées toutes simples pour montrer son appui et sa solidarité, comme de demander aux membres de son équipe, à son personnel, aux élèves, aux enfants et à leurs parents de porter un vêtement ou un accessoire bleu.

On ajoute qu’on peut aussi éclairer ses locaux avec des ampoules bleues; mettre du bleu sur la porte de son local, dans son bureau, à la réception ou dans nos fenêtres, et, finalement, de proposer aux enfants des activités de création artistique où le bleu est à l’honneur (murale collective, peinture, bricolage, réalisations en Lego, etc.).

« Du 1er au 30 avril prochains, laissez aller votre créativité toute bleue, démontrez les actions engagées par votre milieu et partagez les photos de vos initiatives bleues sur votre page Facebook et sur celle d’Autisme Montérégie. Tous ensemble, créons un mouvement rassembleur et porteur sur les réseaux sociaux en guise de sensibilisation à l’autisme. Et, qui sait, vous pourriez inspirer plusieurs personnes autour de vous! Déjà, le réseau des CPE a confirmé son engagement et sa participation en Montérégie », a expliqué Christian Gaulin, responsable des communications et de l’événementiel à Autisme Montérégie.

« De plus, les commissions scolaires répondent positivement à l’invitation. Cette grande collecte de fonds contribuera à améliorer la qualité de vie des personnes autistes en Montérégie et leur famille. On a besoin de vous, du 1er au 30 avril, en textant AUTISME au 20222 pour faire un don de 5$. C’est si simple et ça fait du bien! »

Dépister le trouble du spectre de l’autisme

Les parents d’un enfant, le médecin de famille ou tout autre professionnel impliqué dans les soins à la petite enfance sont souvent les premiers à exprimer leurs inquiétudes à l’égard du développement du jeune. Certains signes et symptômes peuvent leur laisser croire à un développement anormal, notamment à un trouble du spectre de l’autisme.

Les indices suivants devraient inciter à demander une évaluation plus approfondie :

Petite enfance (0-24 mois)

• Babillage restreint, atypique ou absent à 12 mois;

• Ne sait pas saluer de la main (faire « bye-bye »), ne joue pas avec des marionnettes, ne personnifie pas des poupées ou des peluches;

• Ne répond pas à son nom, mais entend bien, car sensible à certains bruits;

• Aucun mot à 16 mois;

• Très sage, ne demande jamais rien, ne pleure jamais;

• Difficile à réconforter, refuse de se faire prendre;

• Ne sourit pas facilement;

• Ne pointe pas du doigt, regarde de côté, regard fuyant;

• A des crises de colère inexpliquées, ne supporte pas les changements ou présente des signes d’angoisse devant ceux-ci;

• Reste éveillé dans son lit;

• Refuse la cuillère, ne supporte pas les morceaux de nourriture;

• Refuse de porter certains vêtements;

• S’intéresse à la lumière, fixe de façon prolongée des objets, répète toujours le même geste;

• A régressé dans ses comportements et apprentissages;