Porter le bleu en avril afin de soutenir la cause de l’autisme

Avril est désormais le mois dédié à l’autisme. Afin de sensibiliser la population à cette cause, Autisme Montérégie invite les gens à porter un vêtement ou un accessoire de couleur bleu. « Les actions d’Autisme Montérégie rayonneront partout en Montérégie tout au long du mois d’avril. Les commissions scolaires, le réseau des CPE, les organismes communautaires, les municipalités, les élus provinciaux ainsi que nos partenaires corporatifs ont été approchés pour faire preuve d’initiatives «bleues». Ils ont été invités à porter cette couleur, à l’afficher, à éclairer leurs édifices en bleu, à dessiner ou bricoler en bleu, finalement à faire preuve de créativité afin qu’en Montérégie, nous parlions de l’autisme et que nous élargissions le regard que l’on porte sur lui. Il s’agit d’une responsabilité collective », a mentionné Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie, la semaine dernière.

Le public est également convié à faire un don de 5 $ en textant AUTISME au 20222. Les fonds amassés contribueront à améliorer la qualité de vie des personnes autistes et leur famille.

Pour le coup d’envoi du mois de l’autisme, Autisme Montérégie a convié les politiciens de la région et ses partenaires officiels à s’engager dans cette cause qui touche de nombreuses familles partout sur le territoire.

L’un des invités, le ministre Lionel Carmant, député de Taillon, a annoncé qu’un nouveau programme nommé Agir tôt allait permettre d’améliorer la détection et la prise en charge des retards de développement chez les enfants. Ces bambins pourront par la suite recevoir des services le plus tôt possible. Québec prévoit embaucher 800 professionnels dans les CLSC afin de soutenir ce programme. Par ailleurs, M. Carmant a invité la population à participer en grand nombre au mouvement bleu lancé par Autisme Montérégie.

Cet organisme contribue à améliorer la qualité de vie des personnes autistes et leur famille. Il offre des services d’accueil, de soutien, d’entraide et de référence vers les ressources appropriées. Il informe également les personnes autistes et leur famille sur leurs droits.