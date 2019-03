Pour des raisons de sécurité, le RTL se doit d’immobiliser certains autobus

En raison d’un problème touchant la servodirection de certains modèles d’autobus hybrides de Nova Bus livrés en 2017, 2018 et 2019, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) doit immobiliser ces séries autobus pour procéder à une inspection d’urgence.

Cette décision aura un impact sur le service offert aux usagers du RTL, et ce, dès vendredi matin. Chaque véhicule sera minutieusement inspecté et remis en service au fur et à mesure que les véhicules seront jugés conformes. Quant aux véhicules jugés non conformes, nos équipes d’entretien s’assureront de procéder aux réparations nécessaires.

« Nous avons rapidement pris la décision de retirer les véhicules visés, et ce, afin d’assurer la sécurité de nos usagers et de nos chauffeurs, a souligné Michel Veilleux, directeur général du RTL. Les réparations seront faites dans les plus brefs délais, dans l’attente nous invitons les usagers à faire preuve de patience au cours des prochains jours. »

Pour mieux planifier leurs déplacements, les usagers sont invités à consulter notre fil d’actualité Twitter (@RTL_info) ou encore, s’abonner aux alertes Chrono. Pour plus d’informations à propos de l’application Chrono, visitez le http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/chrono/.